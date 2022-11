Zurzach Neue Direktion Pflege und Therapie: Zurzach Care baut Unternehmensleitung um und erweitert sie Das nach eigenen Angaben grösste Unternehmen der Schweiz im Bereich Prävention, Behandlung, Rehabilitation und Reintegration besetzt verschiedene Stellen in der Unternehmensleitung neu. Eine davon ist frisch geschaffen: Monique Arts wird die erste Direktorin Pflege und Therapie bei Zurzach Care.

Monique Arts ist die erste Direktorin Pflege und Therapie. zvg

Bei Zurzach Care gibt es mehrere Veränderungen in der Unternehmensleitung wegen einer Pensionierung und der zwei internen Wechsel. Die wohl grösste Neuerung: die frisch geschaffene Direktion Pflege und Therapie. «Die direkte Vertretung der grössten Berufsgruppen auf der obersten Stufe der operativen Führung war uns als modernes Unternehmen der Gesundheitsversorgung ein grosses Anliegen», lässt sich Serge Altmann, CEO der Unternehmensgruppe mit Sitz in Zurzach, in einer Mitteilung zitieren.

Francesca Valveri zvg

Die erste Direktorin wird ab 1. Dezember Monique Arts. Die gebürtige Niederländerin verfügt gemäss Mitteilung über 35 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Rehabilitation, die sie in den Rehakliniken Wald, Dussnang und Braunwald erwarb.

Die 55-Jährige arbeitete zuletzt im Management von Helsana. Ebenfalls ab dem 1. Dezember übernimmt Francesca Valveri die finanzielle Führung von Zurzach Care. Die 45-jährige Italienerin sei eine erfahrene Finanzexpertin und war als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung beim Handelsunternehmen Koelliker in Zürich.

Dino Lauber zvg

Des Weiteren werden die Geschäftseinheiten Prävention und Reintegration per 1. Januar zusammengelegt. «Mit Dino Lauber konnte Zurzach Care per Jahresbeginn einen ausgewiesenen Kenner der Reintegrationsbranche als Geschäftsführer gewinnen», schreibt die Unternehmensgruppe.

Der 40-Jährige war lange im Profisport als Trainer im Eishockey tätig und bringe eine breite Erfahrung aus den Bereichen Kommunikation, Marketing und als HR-Consultant mit.

Marietta Werder zvg

Marietta Werder, seit zwei Jahren Leiterin Kommunikation und unter anderem zuständig für die Neupositionierung der Gruppe, folgt als Geschäftsführerin der Region Zentralschweiz und Glarnerland am 1. Februar auf Marco Brauchli.

Er hat intern gewechselt und bereits die Geschäftsführung der Region Zürich übernommen. (az)