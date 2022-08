Zurzach Nach 13 Jahren im Gemeinderat: Vizeammann Peter Lude tritt zurück Seit 2010 gehört Peter Lude dem Bad Zurzacher Gemeinderat an, seit diesem Jahr ist er Vizeammann der neuen Grossgemeinde Zurzach. Nun hört er auf.

Peter Lude zieht sich aus dem Gemeinderat zurück. zvg/Daniel Werder

Gemeinderat und Vizeammann Peter Lude (parteilos) aus Bad Zurzach hat seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat Zurzach bekanntgegeben. «Die Demission erfolgt zum Zeitpunkt der Ersetzung», heisst es in einer Mitteilung.

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2009 wählte das Stimmvolk den promovierten Psychologen Peter Lude erstmals in den Gemeinderat. 2016 übernahm er das Amt des Vizeammanns. Im Frühling 2021 wählten ihn die Bad Zurzacherinnen und Bad Zurzacher erneut zum Vizeammann. Diesmal aber von der neuen Grossgemeinde Zurzach, zu der sich die acht Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen per 1. Januar 2022 zusammengeschlossen haben.

Zeitpunkt des Rücktritts sei sorgfältig gewählt

In einer persönlichen Stellungnahme schreibt Peter Lude: «Nach dem Zusammenschluss von acht Gemeinden (neun Ortschaften) zur Gemeinde Zurzach und dem offiziellen Start als neue Gemeinde am 1. Januar 2022 sind die bisherigen Monate des Jahres 2022 aus Sicht des Gemeinderats gut angelaufen.» Der Gemeinderat habe sich als Team schnell gefunden. Die Verwaltung arbeite gut und geordnet.

«Nach bald dreizehn Jahren intensiver Amtstätigkeit in einem Bezirkshauptort mit starker Entwicklung ist der Zeitpunkt meines Rücktritts sorgfältig gewählt», schreibt Peter Lude weiter. Dies besonders im Hinblick auf die Nachfolgeplanung des Gesamtgemeinderats, des Entwicklungsstands aller Projekte und der eigenen Ressorts in diesem Fall Bildung und Gesundheit. «Meine Bilanz: Alle Projekte und Arbeiten können in erreichter Qualität fortgesetzt werden.»

Im Sinne der Kontinuität werde das Ressort Bildung durch Gemeindeammann Andi Meier übernommen. «Ich als bisheriger Ressortinhaber stehe ihm beratend zur Verfügung», so Peter Lude. Das Ressort Gesundheit verbleibt bis zu seinem Austritt aus dem Gemeinderat in seiner Verantwortung.

«Als Einarbeitungszeit eines Ratsmitglieds gilt in der Regel vier Jahre, also die Zeit einer Amtsdauer», schreibt der Vizeammann weiter. «Unter Berücksichtigung dieser Aspekte scheint die Regelung der Nachfolge in der jetzigen Phase passend.»

Ersatzwahlen finden Ende November statt

Die offizielle Verabschiedung von Vizeammann Peter Lude erfolgt an der Einwohnergemeindeversammlung vom Donnerstag, 17. November. Die Ersatzwahlen als Gemeinderat und Vizeammann finden am Sonntag, 27. November statt. Gemäss gültigem Zusammenschlussvertrag erfolgt die Ersatzwahl in den Gemeinderat ausschliesslich im Wahlkreis Bad Zurzach.

«Es können deshalb nur Wahlvorschläge aus der Ortschaft Bad Zurzach entgegengenommen werden», schreibt die Gemeinde in der Mitteilung. Für die Wahl als Vizeammann sind alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Zurzach stimm- und wahlberechtigt. Anmeldeschluss ist Freitag, 14. Oktober, 12 Uhr.