Zurzach Mit fast 87 Prozent Zustimmung: Zurzacher Stimmvolk nimmt neue Gemeindeordnung auch an der Urne an Nach dem Ja an der Gemeindeversammlung im vergangenen Herbst haben die Zurzacherinnen und Zurzacher nun auch an der Urne die neu erstellte Gemeindeordnung abgesegnet.

Aus Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen wurde die Gemeinde Zurzach. Alexander Wagner (Archiv)

Das Resultat ist klar ausgefallen: Die Zurzacherinnen und Zurzacher haben die neue Gemeindeordnung mit 1343 Ja- gegenüber 204 Nein-Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 36,5 Prozent.

Auch an der ersten Gemeindeversammlung in der Geschichte der neuen Gemeinde Zurzach im vergangenen Herbst fiel das Resultat deutlich aus: Es gab es keine Gegenstimme.

Neu hat der Gemeinderat eine Kompetenzsumme von 2 Millionen Franken. Diese kann zwecks Erwerb, Veräusserung oder Tausch von Liegenschaften und Grundstücken eingesetzt werden – pro Jahr. «Der Gemeinderat kauft nicht zu Anlagezwecken und betreibt keine Spekulation. Es geht um aktive Bodenpolitik», sagte Gemeindeammann Andi Meier im vergangenen Jahr. So kann die Gemeinde als Impulsgeber bei wichtigen Häuserzeilen oder zur Förderung von Firmen (was Arbeitsplätze generiert) agieren. Die Gemeindeordnung muss an der Gemeindeversammlung abgesegnet werden.