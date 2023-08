Zurzach Grosse «Aufräumaktion» im Parkhotel: Das hat die Gläubigerversammlung ergeben Die Eigentümerin Credit Suisse blieb der Versammlung fern. Sie sollte regeln, wie es mit dem Betrieb der Liegenschaft in Bad Zurzach weitergeht.

Der Betrieb des Parkhotels läuft indessen normal weiter. Bild: Alex Spichale

Während der Betrieb des Parkhotels in Bad Zurzach normal läuft, spielt sich im Hintergrund die «Aufräumaktion» in Sachen Parkhotel Bad Zurzach Bühler & Co. – der derzeitigen Betreibergesellschaft des Hotels – ab. Das Unternehmen befindet sich seit Juni 2022 in Nachlassstundung.

Im Mai hat das Bezirksgericht Zurzach die definitive Nachlassstundung bis zum 14. November verlängert. Nachdem der einstige Besitzer des Parkhotels, der Unternehmer Alfred Bühler, im Januar 2022 verstorben war, stellte sich die Frage: Wie soll die Gesellschaft zukünftig organisiert werden?

Das Nachlassverfahren bezweckt, dass der Hotelbetrieb mit den rund 50 Arbeitsplätzen temporär weitergeführt werden kann. Dies ermöglicht es der Parkhotel Bad Zurzach Bühler & Co. zudem nach einer neuen Betreibergesellschaft zu suchen. Das vor allem deshalb, weil der Eigentümer der Liegenschaft, der «Real Estate Fund LivingPlus» der Credit Suisse, Hand geboten hat.

Eigentümerin Credit Suisse glänzte mit Abwesenheit

Die Credit Suisse war gewissermassen die «grosse Abwesende» an der Gläubigerversammlung im Nachlassstundungsverfahren gestern. Die 31 anwesenden und vertretenen Gläubiger waren grösstenteils Mitarbeitende des Hotels.

Marlen Stöckli, Sachverwalterin der Transliq AG – dem Liquidationsorgan – rekapitulierte die Vorgeschichte des Verfahrens und erläuterte die Aufgaben der Sachwalterin, das Haftungssubstrat zu Gunsten der Gläubiger sowie die Geschäftstätigkeit zu überwachen. Wie sie erklärte, wird die jetzige Betreibergesellschaft Parkhotel Bad Zurzach Bühler & Co nach einer geplanten Betriebsübertragung auf eine neue Rechtsträgerin liquidiert werden müssen.

Robert Bächler von der Transliq AG legte den Status der Betreibergesellschaft vor, der nach dem Schuldenruf Forderungseingaben von rund 800'000 Franken – davon rund 150'000 Millionen Franken privilegierte Forderungen – ausweist. Darüber, wie viel dem CS-Fonds möglicherweise an Pachtzinsen entgangen ist, war nichts zu erfahren.

Mit dem Nachlassverfahren mit Weiterführung des Hotelbetriebs kann ein für die Gläubiger voraussichtlich erheblich besseres Ergebnis erzielt werden als im Konkurs.

Die Gläubiger haben jetzt bis zum 1. September Zeit, sich zum unterbreiteten Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung schriftlich zu äussern. Der Betrieb des Hotels bleibt auch nach Zustandekommen des Nachlassvertrages weiterhin möglich. Falls das nötige Quorum nicht erreicht wird, muss der Konkurs über die Parkhotel Bad Zurzach Bühler & Co eröffnet werden.

Dank an Partner und Lieferanten

Direktor des Parkhotels Ralph Möller sprach sich dafür aus, dem Nachlassvertrag zuzustimmen. «Wir haben, mit Corona und der Nachlassstundung, eine schwierige Zeit hinter uns», wandte er sich an die Mitarbeitenden. «Ohne Euch hätte der Betrieb nicht weitergeführt werden können.»

Die Gläubigerversammlung bestimmte die Transliq AG als Liquidationsorgan und bestellte den Gläubigerausschuss. Ihm gehören eine Vertreterin der Credit Suisse sowie eine Mitarbeiterin des Parkhotels an.