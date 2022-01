Zurzach Einbahnverkehr, Temporeduktion, Begegnungszone: Was die Gemeinde mit der Schwertgasse alles vor hat Als Teil des 18 Millionen Franken teuren Fleckenkonzepts wird die Strasse in Bad Zurzach neu gestaltet. Das sportliche Ziel der Zurzacher ist es, gleichzeitig mit der Eröffnung der Ostumfahrung auch die umgestaltete Schwertgasse in Betrieb zu nehmen.

In der Schwertgasse sollen Granitblöcke verlegt werden und Bauminseln entstehen. Alexander Wagner

Das Interesse der Bevölkerung an der Neugestaltung der Schwertgasse war gross. Und nicht nur aus Bad Zurzach, sondern auch aus den anderen acht Ortsteilen der flächenmässig grössten Gemeinde im Kanton kamen insgesamt über 100 Einwohnerinnen und Einwohner. An vier Standorten wurden die Zurzacherinnen und Zurzacher am Samstag informiert.

Den Auftakt machte Gemeinderat Peter Moser:

Gemeinderat Peter Moser erklärt im Rathausgässli die Pläne. Alexander Wagner

Mit Reto S. Fuchs und Bernhard Scheuber waren gleich zwei alt Gemeindeammänner aus Bad Zurzach im Einsatz, den Abschluss machte unter anderem der neue Zurzacher Ammann Andi Meier.

Die Projektführung bleibe beim Gemeinderat, sagte er. Deshalb wollte sich der neu konstituierte Rat auch nicht zuerst einleben und erst in ein paar Monaten mit der Umsetzung des Fleckenkonzepts weitermachen. Das 18 Millionen Franken teure Konzept soll wie die Ostumfahrung einen Beitrag zur Verkehrsentlastung leisten.

Baugesuch soll im Frühling öffentlich aufliegen

«Wir wollen keine Zeit verlieren», betonte Andi Meier. So ist der Zeitplan denn auch ambitioniert: Bereits im Frühling soll das Baugesuch für die Neugestaltung der Bad Zurzacher Schwertgasse aufliegen, im Juli sollen die Arbeiten beginnen.

Die weite, breite Gasse ist heute vor allem für den Verkehr da. Anders als beispielsweise in den Altstädten von Laufenburg oder Mellingen ist die Schwertgasse im früheren Marktflecken ausladend. Das Ziel für die Zukunft: möglichst wenig Verkehr in der Gasse.

Der ehemalige Gemeindeammann Bernhard Scheuber (rechts) erläutert die Pläne vor der reformierten Kirche. Alexander Wagner

Wie viel es nach dem Umbau wirklich sein wird, muss noch genauer definiert werden. Aber es soll keine eigentliche Strasse mehr sein, sondern vielmehr eine Aneinanderreihung von Plätzen. Geplant ist, dass grosse Steine oder Granitblöcke verlegt werden, ähnlich wie in der Weiten Gasse in Baden. Die Trottoirs sollen verschwinden, und alles wird auf einer Ebene sein.

Dafür werden aber nicht die Trottoirs abgesenkt, sondern die Fahrbahn wird angehoben. Zudem sollen Bauminseln entstehen, eine Art «Möblierung», zusammen mit den Läden und den Gastrobetrieben soll in der Schwertgasse eine eigene Dynamik entstehen.

Sieben Arbeitsgruppe sind im Einsatz

«Wir wollen das ganze Gebiet lebendig machen», sagte Gemeinderat Moser. Trotzdem lässt sich der Verkehr nicht ganz aus dem Marktflecken verbannen. So muss ein vier Meter breiter Streifen bleiben, damit die Rettungsfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei oder Sanität jederzeit durchfahren können. Und falls der Tunnel bei einem Unfall oder einer dringenden Sanierung einmal gesperrt werden muss, soll der Verkehr ebenfalls umgeleitet werden können.

Momentan ist geplant, dass die Zufahrt zu den Liegenschaften sowohl für Lieferanten als auch für die Anwohner jederzeit möglich sein wird. Das könnte sich aber noch ändern, je nachdem was die ersten Erfahrungen ergeben.

Weil es noch viele Detailfragen zu klären gibt, machen sich gleich sieben Arbeitsgruppen an die Arbeit. Zum Teil gab es diese Gruppen bereits, andere wurden neu zusammengestellt. Das geht von der Gestaltung bis hin zur Ausführung oder der Signaletik. Während der Bauarbeiten, die etappenweise erfolgen sollen, bleibt die Schwertgasse nur in eine Richtung befahrbar.

Auch wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, bleibt es beim Einbahnverkehr. In die entgegengesetzte Richtung wird der Verkehr über die Bahnhofsspange geführt. Die neue Bahnhofsspange stellt die Verbindung zwischen Breite und Entwiesen sicher und soll die Schwertgasse und Mittskirchstrasse entlasten.

Schwertgasse ist zurzeit noch im Besitz des Kantons

Im August 2021 erfolgte nach anderthalb Jahren Bauzeit der Tunneldurchstich für die Ostumfahrung. Bereits nächstes Jahr im Sommer soll der Tunnel für den Verkehr freigegeben werden. Das sportliche Ziel der Zurzacher ist es, gleichzeitig mit der Tunneleröffnung auch die umgestaltete Schwertgasse in Betrieb zu nehmen, oder besser gesagt zu geniessen.

Im Moment ist dies noch eine Kantonsstrasse, deshalb muss auch alles mit dem Kanton koordiniert und bis ins letzte Detail abgesprochen werden. Da dies immer mehrere Abteilungen betrifft, dauert es manchmal etwas länger. Erst wenn der Tunnel eröffnet wird, gilt die Schwertgasse als Gemeindestrasse und geht in den Besitz der Gemeinde Zurzach über, die dann auch für sämtlichen Unterhalt verantwortlich ist.

Die Verantwortlichen hoffen, dass das gesamte Fleckenkonzept bis Herbst 2025 umgesetzt werden kann. Bis dann fahren noch viele Fahrzeuge durch den historischen Marktflecken, und es sind noch zahlreiche Detailfragen zu klären.