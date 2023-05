Zurzach Diese Woche sind 100 neue Wohnungen der Saline-Überbauung bezugsbereit – sie sind schon seit Monaten vergeben Zwei Jahre nach dem Spatenstich sind die drei Mehrfamilienhäuser der zweiten Etappe der Saline-Überbauung in Bad Zurzach fertig. Rund die Hälfte der 97 altersgerechten Wohnungen werden von älteren Personen bewohnt werden, die anderen von Familien und Singles.

Jetzt sind alle sechs Mehrfamilienhäuser der Saline-Überbauung in Bad Zurzach fertig. Bild: Alex Spichale

Im Sommer 2021 fuhren die Baumaschinen auf, ab dieser Woche ziehen nun die ersten Mieterinnen und Mieter ein: Die zweite Etappe des Bauprojekts «Saline» ist vollendet. In den drei neuen Mehrfamilienhäusern mit dem Namen Weissenstein befinden sich insgesamt 97 Wohnungen. Seit bereits vier Monaten sind sie vergeben – die Verwaltung Siclaro AG führt eine Warteliste.

Mit diesen Wohnungen kommt auch das altersgerechte Wohnkonzept der Wohnbaugenossenschaft Domum mit Sitz in Dübendorf (ZH) ins Zurzibiet: Im Mietpreis inbegriffen sind gemeinschaftlich genutzte Fitness- und Mehrzweckräume. Darüber hinaus besteht eine enge Vernetzung mit Spitex- und Mahlzeit-Diensten.

«Rund die Hälfte der Wohnungen werden Menschen beziehen, die älter als 60 Jahre alt sind», sagt Patricia Bloesch, Fachperson Siedlungsarbeit und zuständig für Anliegen der Bewohnenden. «Die anderen sind an Familien oder Singles vermietet. Das ergibt eine bunte, generationenübergreifende Mischung, die sehr spannend ist.» Verschiedene Altersgruppen würden dadurch in Kontakt gebracht. «Das wirkt auch der Vereinsamung entgegen», sagt Bloesch.

Spitex-Leistung kann dazugebucht werden

Die Förderung der sozialen Vernetzung und die Entwicklung eines Gemeinschaftsgefühls werden hochgehalten. So ist eine Nachbarschaftshilfe angedacht, etwa mit Kinder hüten oder Hunde ausführen. Vergangene Woche haben die künftigen Mieterinnen und Mieter dazu einen Fragebogen erhalten. «Wir möchten gerne herausfinden, wo sie mitwirken möchten und welche Hobbys oder Interessen sie haben», sagt Patricia Bloesch. Dazu gehört auch, das vorhandene Atelier den Bedürfnissen anzupassen, zum Beispiel, wenn jemand gerne nähen oder an einer Werkbank mit Bohrmaschine arbeiten möchte.

Die verschiedenen Angebote wie die sozialen Aktivitäten und Mehrzweckräume, etwa der Fitnessraum mit Physiotherapeut, das Atelier und der Gemeinschaftsraum, stehen allen Mieterinnen und Mietern der Saline-2-Überbauung offen. Ältere Menschen mit höherem Betreuungsbedürfnis können individuelle Unterstützung dazubuchen. Dazu zählen beispielsweise Spitex-Leistungen, Wäsche- und Verpflegungsservice, Wohnungsreinigung und 24-Stunden-Notrufsystem. Diese Dienstleistungen werden durch die Organisation Primapflege angeboten, die verschiedene Pflegewohngruppen betreibt, etwa im Parkhotel Zurzach.

Insgesamt befinden sich in den Mehrfamilienhäusern 20 1½-, 46 2½-, 20 3½- und 11 4½-Zimmerwohnungen. Neben den drei Domum-Häusern stehen drei weitere identische Wohnblöcke, die zur Saline-Überbauung gehören. Diese 90 Eigentumswohnungen wurden im Herbst 2021 fertiggestellt. Direkt daneben befinden sich die fünf Mehrfamilienhäuser der Salzturm-Überbauung, die seit 2017 bewohnt sind.

Nebst der Überbauung im Zurzibiet betreibt Domum an fünf weiteren Standorten generationenübergreifende Überbauungen: in Gränichen, Romanshorn, Wetzikon, St.Gallen und Winterthur. In Entstehung sind zurzeit vier Überbauungen in Schinznach, Buchrain, Turbenthal und Tagelswangen.