Zurzach Die neue Gemeinde wächst weiter: Die 8000. Einwohnerin wohnt im Ortsteil Baldingen und wird speziell gewürdigt Seit Ende Juni zählt die Gemeinde Zurzach über 8000 Einwohner. Die grösste Gemeinde des Bezirks pflanzt ihr zu Ehren einen Baum.

Einwohnerin Sara Alami wohnt seit Ende Juni 2023 mit ihrer Familie in Baldingen. Gründe, nach Zurzach zu ziehen, gäbe es viele, ist Sara Alami überzeugt. Die Kinder in einer ländlichen Gegend aufwachsen lassen zu können und auch die Chance, sich den Traum eines Eigenheims zu erfüllen waren wichtige Faktoren für den Umzug nach Zurzach.

Die 8000. Einwohnerin Sara Alami (2.v.l.) mit Tochter Zahia, Sohn Zahia und Ehemann Moutye werden von Liliane Ehrensperger (Leiterin Gemeindebüro) und Ammann Andi Meier begrüsst. Bild: zvg

Zugezogen ist die Familie aus dem Kanton Zürich. Es gefalle ihnen sehr gut in Baldingen. Sie seien glücklich, in Zurzach und somit im Kanton Aargau wohnen zu dürfen. Als Willkommensgeschenk von der Gemeinde hat die Familie ein Jahresabo für das Regibad Zurzach und Wertgutscheine von Bad Zurzach Tourismus erhalten.

Im Herbst wird zu Ehren der 8000. Einwohnerin ein Baum beim Verkehrsknoten Glocken in Bad Zurzach gepflanzt. Dieser Baum soll künftigen Generation von einer lebendigen Gemeinde, die mit Zuversicht und Tatendrang in die Zukunft schaut, berichten. Durch die Überbauung «Domum» in Bad Zurzach wurde die 8000er Marke im Eilzugstempo erreicht und mit mittlerweile über 8200 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb eines Monats auch bereits wieder deutlich übertroffen.

Die Gemeinde Zurzach hat mit der Raumplanungsrevision gestartet und ist sich der Abhängigkeiten bezüglich Bevölkerungsentwicklung bewusst, schreibt sie in einer Mitteilung. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit; Ökologie, Ökonomie und Soziales würden in den Planungsinstrumenten der Gemeinde Zurzach Einfluss finden, heisst es weiter.