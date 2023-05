Zurzach Die grosse Wut einer Mieterin mündet in übelste Beschimpfungen – und einen Gerichtsfall Sie schrieb, ihre Vermieter seien «Halunken»: Vor dem Bezirksgericht Zurzach hat eine 55-Jährige eine gesalzene Rechnung für ein zwölfseitiges Schreiben kassiert.

Eine Frau zeigte erst vor dem Richter eine gewisse Reue. Bild: Sandra Ardizzone (22. 3. 2021)

Eveline (Name geändert) ist eine Wutbürgerin. Ihr Zorn richtete sich vor allem gegen ihr Vermieter-Ehepaar und brachte ihr – als er seinen Kulminationspunkt erreicht hatte – einen Strafbefehl wegen mehrfacher Verleumdung, übler Nachrede und Beschimpfung ein. Dafür sollte Eveline mit einer unbedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 30 Franken bestraft werden.

Dies als Gesamtstrafe, belasteten doch zwei Vorstrafen das Konto der 55-Jährigen: 2020 war sie in einem anderen Kanton wegen Nötigung zu 600 Franken verurteilt worden, 2021 in einem anderen Bezirk wegen Hausfriedensbruchs zu 600 Franken. Beide Geldstrafen waren bedingt erlassen worden – die Vergehen, um derentwillen sie nun vor dem Bezirksgericht Zurzach sass, hatte sie sich während der Probezeiten von zwei respektive drei Jahren zuschulden kommen lassen.

Gegen den Strafbefehl hatte Eveline mit einer fünfseitigen Eingabe Einspruch erhoben, weshalb sie sich dieser Tage zu einer Gerichtsverhandlung einfinden musste. Die eher stattlich gebaute Frau in dunklen Hosen, Fleece-Pulli und weissen Turnschuhen sass sichtbar grimmig-entschlossen vor Einzelrichter Cyrill Kramer. Der wollte als Erstes von ihr wissen, warum sie, die bei der Polizei jegliche Aussage verweigert hatte, sich zum Gang ans Gericht entschlossen habe.

Statt darauf frei zu antworten, packte Eveline zwei, mit Maschine eng beschriebene Seiten und las sich von der Seele, was ihr an ihrem früheren Wohnort von anderen Mietern, vor allem aber vom Vermieter-Ehepaar an Schikanen und Widrigkeiten widerfahren war. Unter anderem war zu hören, dass der Vermieter sie angeschrien, übelst mit Worten beleidigt und ihren Ruf bis ins Nachbardorf geschädigt habe: «Ich fühlte mich so, als ob ich keine Lebensberechtigung habe, erlebte Psychoterror, wurde traumatisiert.»

Trotz Rat des Richters: 55-Jährige zog Einsprache nicht zurück

Nachdem sie ausgezogen und in den Bezirk Zurzach disloziert war, hatte Eveline einen zwölfseitigen Brief an die Schlichtungsstelle für Miete und Pacht im damals zuständigen Bezirk geschrieben. Wie der Anklageschrift zu entnehmen ist, hatte sie darin unter anderem geschrieben, ihr ehemaliger Vermieter sei «psychisch krank mit einer eindeutigen Persönlichkeitsstörung», er lüge, «sei pathologisch». Er und seine Frau seien «so etwas von erbärmlich und verlogen», sie seien «dumm», «bösartige Wesen», «Menschen ohne Rückgrat», «Psycho», «Halunken».

Vom Richter darauf angesprochen, betonte die Beschuldigte, dies alles sei von der Anklägerin «aus dem Kontext gerissen» worden. «Sicher war ich, als ich den Brief geschrieben habe, emotional aufgeladen, aber ich wollte niemanden beleidigen.» Kramer konterte darauf: «Aber was sie da so geschrieben hatten, ist ganz schön starker Tobak.» Daraufhin zeigte Eveline zum einzigen Mal eine gewisse Einsicht: «Ich habe es in dem Moment offensichtlich so empfunden und möchte mich entschuldigen.»

Sowohl bei der Polizei wie auch bei der Staatsanwältin habe sie jedoch nicht das geringste Anzeichen von Reue gezeigt und kein Wort der Entschuldigung gesagt, hielt Kramer der Beschuldigten vor. Mehrfach riet er ihr, die Einsprache zurückzuziehen, was die Gesamtkosten etwas mindern würde. Eveline blieb stur: «Nein, ich will jetzt ein Urteil und werde es auch akzeptieren.»

Auf die Frage nach ihrer beruflichen Tätigkeit kam ein knappes «ich mache ganz Verschiedenes». Da der als Geldstrafe beantragte Tagessatz von 30 Franken am untersten Rahmen steht, fragte der Richter Eveline auch nach ihrem Einkommen. Als Reaktion folgte ein finsterer Blick zum Pressetisch und die Frage: «Wer sind eigentlich die zwei Personen da?» Kramers Auskunft, Gerichtsverhandlungen seien grundsätzlich öffentlich und die beiden Anwesenden Journalisten, vermochte die aufgebrachte Beschuldigte nicht zu beruhigen: «Ich rede doch nicht vor wildfremden Menschen über mein Einkommen.»

So sprach der Richter Eveline denn schuldig gemäss Anklage und erhob den Strafbefehl zum Urteil. Zu den 3000 Franken Geldstrafe und 1000 Franken Strafbefehl-Gebühr gesellten sich damit noch 1500 Franken Gerichtsgebühr. Knapp grüssend verliess Eveline eiligen Schrittes den Saal.