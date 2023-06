Zurzach «Das Projekt könnte sich in die Länge ziehen»: Gemeinderat informiert über das Fleckenkonzept Seit Montag rollt der Durchgangsverkehr in Bad Zurzach durch den neuen Tunnel. Seither gilt auch auf der Schwertgasse und der Hauptstrasse Tempo 30. Andere Massnahmen des Fleckenkonzepts lassen allerdings noch auf sich warten.

Die Schwertgasse in Zurzach soll sich zur Promenade entwickeln. Bild: Alexander Wagner (22.1.2022)

Endlich konnte die Ostumfahrung in Bad Zurzach am Samstag feierlich eingeweiht und am Montag eröffnet werden. Und die Gemeinde macht gleich Nägel mit Köpfen: Wer mit dem Auto vom Zoll her nicht in Richtung des neuen Tunnels fährt, sondern rechts auf die Schwertgasse in Richtung Ortszentrum einbiegt, sieht die grossen Ziffern «30» auf dem Boden. Die Tafeln sind noch provisorisch, aber bereits ist die gesamte Schwertgasse und die Hauptstrasse in eine 30er-Zone umgewandelt worden. Und unter dem Vordach der ehemaligen Tankstelle wurde eine Sitzgelegenheit eingerichtet.

An die neue Situation haben sich noch nicht alle Verkehrsteilnehmer gewohnt. Ähnliches ereignete sich nach der Eröffnung der Umfahrung Mellingen vor einem halben Jahr: Die Autofahrerinnen und Autofahrer fuhren teilweise drei Mal um den Kreisel, um das neue Verkehrsregime herauszufinden. So braucht es auch in Zurzach noch Zeit: In einer 30er-Zone gibt es eigentlich keine Fussgängerstreifen mehr. Denn diese können die Strasse überall überqueren, haben jedoch keinen Vortritt gegenüber den Autos.

Das führte schon zu kleineren Problemen: Eine Frau berichtete am Dienstag vor der Informationsveranstaltung der Gemeinde über die Traktanden der anstehenden Versammlungen der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde, dass ein kleiner Junge nicht über die Strasse kam und er wieder nach Hause ging.

Wird Schwertgasse zur Einbahnstrasse?

Die ersten Sofortmassnahmen waren einigen Bad Zurzacherinnen und Bad Zurzachern offenbar deutlich zu wenig: An der Informationsveranstaltung verlangten sie, dass das Fleckenkonzept möglichst schnell umgesetzt wird und die Strasse nicht mehr in erster Linie dem Verkehr diene, sondern als neuer Lebensraum gestaltet wird. Dies ist jedoch sehr komplex.

Der Gemeinderat orientierte die Zurzacher Bevölkerung in der Ortschaft Bad Zurzach. Bild: Alexander Wagner

Dem ersten Vorschlag der Gemeinde wurde von der Abteilung Raumentwicklung des Kantons Aargau ein abschlägiger Entscheid mitgeteilt: «Dem Bauprojekt für den Teilbereich Schwertgasse kann abschliessend keine positive Beurteilung in einem allfälligen Baugesuchsverfahren in Aussicht gestellt werden», hiess es aus Aarau.

Auch forderten einzelne Anwesende, dass die Schwertgasse jetzt nur noch als Einbahnstrasse diene und nicht mehr im Gegenverkehr zu befahren sei. «Wir wollen sauber und sorgfältig prüfen und abwägen, was für und was gegen einen Einbahnverkehr spricht», hielt Gemeindeammann Andi Meier fest. Fakt ist, dass bis zu zwei Drittel weniger Verkehr durch den historischen Marktflecken fahren soll und kein Schwerverkehr mehr. Was schon mal eine riesige Entlastung für alle Betroffenen ist.

Das Konzept sieht vor, dass aus der Schwertgasse eine Begegnungszone mit Tempo 20 wird. Dann hätte sich auch die Frage mit den Fussgängerstreifen geklärt. Denn in einer Begegnungszone sind alle Verkehrsteilnehmer, ob auf zwei oder drei Rädern oder zu Fuss, gleichberechtigt und es braucht keine expliziten Orte mehr, um die Strasse zu überqueren.

Noch kein konkreter Zeitplan für die Umsetzung

Einige wollten den Gemeinderat an der Veranstaltung auf einen festen Zeitplan festnageln. Doch genau dies ist nicht möglich. Bis Ende Jahr soll jetzt ein fertiges Bauprojekt für die Schwertgasse ausgearbeitet, der Bevölkerung vorgestellt und anschliessend beim Kanton erneut eingereicht werden. Wie lange es dauern wird, bis aus der Kantonshauptstadt eine Antwort kommt, lässt sich nicht abschätzen. Deshalb betonten die Verantwortlichen, dass es weder möglich noch seriös sei, jetzt eine Zeitschiene zu präsentieren. Denn diese könne sich noch mehrmals und massiv verändern.

Erste Pflöcke sind dennoch bereits eingeschlagen, Tempo 30 signalisiert, und die Schwertgasse wird sich in den nächsten Tagen und Wochen mit flankierenden Massnahmen wie Holzterrassen, mobiler Bepflanzungen und Sitzgelegenheiten zu einem Lebensraum entwickeln. Bis die komplette Neugestaltung des Strassenraumes im Flecken umgesetzt ist, dürfte es noch dauern, gibt der Ammann offen zu: «Das Projekt könnte sich, je nach Verfahrensverlauf und möglichen Einwendungen, in die Länge ziehen.».

Das Ziel und die klare Strategie ist es, dass sich im neuen Begegnungsraum die Menschen begegnen und der historische Flecken nicht ausstirbt. Hierzu wird die Zusammenarbeit mit Touristikfachleuten und der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden intensiviert.