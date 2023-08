Zurzach Das «Festival der Stille» feiert Jubiläum: Den Auftakt macht der Vater der Veranstalterin Die Konzertreihe im Zurzibiet feiert in diesem Jahr das 15-jährige Bestehen. Wie es dazu kam und und wer in der Jubiläumsgabe auftritt.

2008 hatten die Violinistin Daria Zappa und ihr Mann, der Pianist und Komponist Massimiliano Matesic, das Festival der Stille ins Leben gerufen. Das Paar ist seit 20 Jahren in der Zurzacher Ortschaft Kaiserstuhl wohnhaft. Dank ihren persönlichen Beziehungen zu hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt ist es ihnen seither gelungen, Jahr für Jahr jeweils Ende August an zwei Wochenenden ein hochkarätiges Konzertprogramm auf hohem Niveau zu präsentieren.

Tochter und Vater stehen auch gemeinsam auf der Bühne (hier im vergangenen Jahr in Bischofszell): Daria und Marco Zappa. Bild: zvg

Auch in diesem Jahr: Die Jubiläumsausgabe beinhaltet insgesamt sieben Konzerte. Den Auftakt macht am Freitag Marco Zappa, der Vater von Daria Zappa. Der 74-Jährige tritt mit Band und der Sängerin Lera Furrer zu Tessiner Klängen im Zurzacher Gasthof «zur Waag» (19.30 Uhr) auf. Seit 55 Jahren steht der Multiinstrumentalist mittlerweile auf der Bühne. Doch er ist nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein blendender Geschichtenerzähler.

Konzerte an unterschiedlichen Orten entlang des Rheins

Ebenfalls am ersten Wochenende, am Sonntag, führt Massimiliano Matesic ein Nachtstück ur auf. Interpretiert von einem hochkarätigen Cello-Quartett und Maximilian Hornung als Solisten. Zudem werden in dieser Besetzung Tschaikowskis Streicher-Serenade sowie Dvoraks Konzert für Violoncello und Orchester (hier ein Cello-Quartett) zu hören sein, dies in der Oberen Kirche in Bad Zurzach ab 17 Uhr.

Apropos Konzertort: Im Verlauf der Jahre finden die Events des «Festival der Stille» immer wieder an unterschiedlichsten Veranstaltungsorten statt. Auch heuer: Die Konzerte finden im Baggermuseum Ebianum in Fisibach, in der Kirche St. Katharina in Kaiserstuhl und in der Bibliothek der Ex-Schule Blöleboden in Kaiserstuhl statt. (az)

Festival der Stille, 25. August bis 17. September. Mehr Infos unter www.festivalderstille.ch.