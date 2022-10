Zurzach «Dank Panels sparen wir pro Jahr 180'000 Kilogram CO2»: Die Therme erzeugt nun mit 1122 Solarpanels Strom Seit einer Woche erzeugt das Thermalbad in Bad Zurzach Strom mit Sonnenenergie. In die Sanierung des Flachdaches und die Solaranlage investierte die Therme 2,2 Millionen Franken.

Geschäftsführer Dominik Keller steht auf dem 4500 Quadratmeter grossen Dach der Therme Zurzach inmitten der Solaranlage. Alex Spichale

Es ist 10 Uhr morgens, die Sonne drückt langsam durch den Nebel. «Wir produzieren bereits 130 Kilowattstunden», sagt Dominik Keller, Geschäftsführer der Therme Zurzach, und zeigt auf sein Handy. Eine App zeigt die Stromproduktion der Solarpanels vor ihm auf dem Flachdach des Thermalbades an.

Dominik Keller kontrolliert auf dem Handy die Stromproduktion. Alex Spichale

Eine Stunde zuvor, als nur vereinzelt Sonnenstrahlen durch die Nebelschwaden durchdrückten, waren es noch 59 Kilowattstunden. Seit einer Woche liefern die 1122 Panels Strom. Ursprünglich wollte die Therme weitere neun installieren. «Diese hatten aber keinen Platz mehr», sagt der CEO an der Pressekonferenz anlässlich der Inbetriebnahme der Anlage. «Damit kann die Therme rund zehn Prozent des Energiebedarfs selbst produzieren.»

2019 startete die Therme das Projekt, wegen der Coronapandemie konnte die erste Etappe, die Sanierung des Flachdachs, aber erst 2021 mit einem Jahr Verspätung umgesetzt werden. In diesem Jahr wurden nun die Panels auf 4500 Quadratmetern installiert. Insgesamt investierte das Thermalbad 2,2 Millionen Franken.

«Wir können damit pro Jahr 180'000 Kilogramm CO 2 einsparen», sagt Dominik Keller mit Blick auf die beiden grossen Bildschirme in der im Dezember 2020 eröffneten Bohrturmsauna. Diese informieren die Gäste laufend, wie viel Kilowattstunden Energie gerade produziert werden oder wie viel CO 2 bereits eingespart wurde. Dominik Keller deutet auf eine Zahl: «Wir haben in einer Woche, seit Inbetriebnahme der Panels, bereits 59 Bäume gerettet.»

Die Jahresleistung der Anlage beträgt 480 Kilowatt-Peak, was in etwa den jährlichen Strombedarf von rund 90 Einfamilienhäusern abdecken würde. In den kommenden Jahren könnten weitere Panels auf dem 24 Jahre alten Dach des Spa Medical Centers folgen.

Bereits in den vergangenen Jahren erneuerte das Thermalbad die gesamte Technik und die Lüftungsanlage. Seit 2016 verwendet die Therme keine fossilen Brennstoffe mehr – 2004 waren noch 1,1 Millionen Liter Heizöl nötig.

1122 Solarpanels befinden sich auf dem Dach der Therme Zurzach. Alex Spichale

Geheizt wird mit einer Wärmerückgewinnungsanlage: Dem sogenannten abgebadeten Wasser wird die Wärme entzogen und damit geheizt, bevor es mit einer Temperatur von 6 Grad in den Rhein abgelassen wird. «Nur an sehr kalten Tagen müssen wir nachheizen», sagt Dominik Keller. Das geschieht mittels Fernwärme der AEW.