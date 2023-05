Zurzach Crowdfunding doch noch geglückt: Der Tierpark hat das Spendenziel erreicht – doch noch immer fehlen rund 200’000 Franken Die Enttäuschung bei den Betreibern des beliebten Auflugziels in Bad Zurzach war gross: Das Finanzierungsziel bei der Spendenaktion wurde verpasst. Doch die Verlängerung der Frist hat Wirkung gezeigt. Welches Projekt jetzt umgesetzt werden kann und was noch verschoben werden muss.

Im Bild: Aktuar Peter Dommen, Vereinspräsident Pius Müller und Tierpflegerin Evelyn Bühlmann. Bild: Mathias Förster

Tausende von Besucherinnen und Besucher lockt der Tierpark jedes Jahr nach Bad Zurzach. Rund 180 Tiere können Kinder und Erwachsene bestaunen und teilweise auch füttern oder gar streicheln: von Enten, Gänsen, Geissen, Schafen, Hirschen über Emus und Hühner bis hin zu Pfauen und verschiedenen Vogelarten.

Doch das beliebte Ausflugsziel plagen finanzielle Sorgen. Für 400’000 Franken will der Betreiberverein den Ziegenstall und das Betriebsgebäude erneuern. Eine Spendenaktion auf der Plattform «Lokalhelden» von Raiffeisen scheiterte zuerst, die Enttäuschung Anfang April war dementsprechend gross (die AZ berichtete).

Unterdessen ist die Hoffnung zurückgekehrt: Raiffeisen verlängerte die Frist - und der Tierpark schaffte es, die Finanzierungsschwelle von 20’000 Franken doch noch zu erreichen. Innert zwei Wochen sind zum bisher zugesicherten Betrag von 3515 Franken weitere 17’090 Franken hinzugekommen. «Es sieht wieder viel besser aus», bestätigt Vereinspräsident Pius Müller erleichtert. In den vergangenen Wochen seien einige Beiträge eingegangen, via Crowdfunding, aber auch auf das Spenden-Konto des Vereins. «Wir sehen nun wieder das Licht am Horizont.»

Betriebsgebäude soll im Herbst eröffnet werden

Vor fast zwei Monaten sah die Situation noch düster aus. Nicht nur wegen der harzigen Spendenaktion, sondern auch, weil die Flyeraktion nicht die gewünschte Wirkung zeigte. Von den angeschriebenen Nachbargemeinden hatte lediglich Tegerfelden einen Beitrag zugesagt. Die meisten Stiftungen hatten wegen der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ihr Spendenbudget bereits aufgebraucht. Und von vielen Unternehmen erhielt der Verein gar keine Antwort.

Unterdessen hat der Verein weitere Spenden sammeln können. Doch noch immer fehlen 200’000 Franken. Der angestrebte Betrag (100’000 Franken für den Ziegenstall und 300’000 Franken für das Betriebsgebäude) werde mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht zusammenkommen, sagt der Präsident. «Wir müssen deshalb Einsparungen machen und die Arbeiten in Etappen ausführen.»

Zusammen mit dem Bauamt der Gemeinde Zurzach werden zurzeit die Offerten bereinigt und geprüft, was optimiert und was auch noch später umgesetzt werden kann. Dank Eigenleistungen und mithilfe des Werkhofs sollen so die Investitionskosten, wenn möglich, bis auf 300’000 Franken gesenkt werden können.

Für den restlichen Betrag möchte der Verein einen Bankkredit aufnehmen. Dessen Höhe und die Konditionen seien noch nicht klar, sagt Pius Müller. Auch müssen die Mitglieder an der Generalversammlung vom 20. Juni noch zustimmen. Sein Appell deshalb an die Bevölkerung: «Jede Spende hilft, den Fehlbetrag zu reduzieren.»

So oder so: Im Spätsommer will der Verein mit dem Bau des neuen Betriebsgebäudes beginnen. Bei dessen Eröffnung voraussichtlich im Herbst 2023 möchte der Tierpark auch sein 45-jähriges Bestehen feiern. Die Sanierung des Ziegenstalls soll etwas später im Jahr 2024 oder 2025 erfolgen.