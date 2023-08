Zurzach Sternwarte erhält Baubewilligung – und steht vor der nächsten Hürde: Jetzt braucht der Verein Geld Das geplante Observatorium oberhalb von Bad Zurzach kann gebaut werden. Nun suchen die Initianten nach Sponsoren, um den bis zu 200’000 Franken teuren Holzbau beim Schützenhaus Grütt realisieren zu können.

Entfernte Galaxien entdecken, die Oberfläche des Mars betrachten oder die Krater auf dem Mond zählen: Der Verein Sternwarte 12 Parsec will Bad Zurzach mit einem Observatorium zum Eingangstor ins Universum machen. Und das nicht nur für Kosmologen und Astrophysikerinnen, sondern auch für die breite Öffentlichkeit. Im Frühling hat das Projekt eine wichtige Hürde genommen: Die Baubewilligung wurde rechtskräftig, nachdem eine Einsprache gegen das Vorhaben zurückgezogen worden war. «Nun brauchen wir Sponsoren, um das Projekt umsetzen zu können», sagt Vereinspräsident Lukas Schmid.

Zwar sind alle optischen Instrumente, darunter ein 16-Zoll-Spiegelteleskop, bereits vorhanden. Was aber noch fehlt, ist die eigentliche Sternwarte: ein acht Meter langer, fünf Meter breiter und 2,5 Meter hoher Holzbau. Das Observatorium soll einen Hauptraum mit zwei oder drei Teleskopen, einen angrenzenden Kontrollraum für Technik und Steuerung sowie ein motorisiertes beziehungsweise fahrbares Dach beinhalten.

Die geplante Sternwarte wird oberhalb von Bad Zurzach den Blick ins All ermöglichen. Visualisierung: zvg

Das Häuschen wird beim Schützenhaus Grütt im Wald oberhalb des Tierparks zu stehen kommen. Hier kann der Verein die vorhandene Infrastruktur mit Parkplätzen und der sanitären Anlage mitbenützen.

Um die Sternwarte realisieren zu können, benötigt der Verein nun zwischen 150’000 und 200’000 Franken. Vor kurzem lancierte er die Kampagne für das Crowdfunding. In den ersten Tagen kamen bereits 6500 Franken zusammen. «Und das nur durch unsere Internetpräsenz», sagt Lukas Schmid. Diese Woche hat der Verein zudem Sponsorenmappen an Unternehmen in der Region verschickt.

Durch die Gemeinde Zurzach, die Schule Bad Zurzach, Bad Zurzach Tourismus und den Fonds Pro Rekingen erhält die Sternwarte bereits Unterstützung. Nun gilt es, auch Unternehmen und Private vom Projekt zu überzeugen und auf Crowdfunding-Plattformen aktiv zu werden. «Auch möchten wir beim Swisslos-Fonds anklopfen. Dafür braucht es vorher aber eine Anschubfinanzierung.»

Einwenderpartei suchte nochmals das Gespräch

Zwei Jahre hat der Verein nun Zeit, mit dem Bau der Sternwarte zu starten. So lange ist die Baubewilligung gültig. Dass diese erteilt wird, stand vor knapp einem Jahr aber noch in den Sternen. Denn während der Auflagefrist war eine Einsprache gegen das Baugesuch eingegangen –wegen des möglichen zusätzlichen Lärms in der Nacht. Der Verein befürchtete daraufhin sogar das Aus des Projektes, weil die Einwenderpartei Kompromissvorschläge nicht akzeptiert hatte und eine Einigungsverhandlung ohne Lösung geblieben war (die AZ berichtete).

Doch die Einwenderpartei sei nach dem erfolglosen Treffen nochmals auf den Verein zugekommen und habe das Gespräch gesucht, sagt Lukas Schmid. «Gemeinsam fanden wir eine Lösung.» Kurze Zeit später habe die Gemeinde die Baubewilligung gesprochen. «Die Freude darüber war gross. Gleichzeitig realisierten wir aber auch, dass uns nun mit der Sponsorensuche eine noch fast grössere Hürde bevorsteht», ergänzt der in Würenlos wohnende Schmid.

Das Ziel ist ambitioniert: Geplant sind öffentliche Beobachtungsnächte, Führungen für Schulklassen, Kurse in Astrofotografie, Sonnenbeobachtung während des Tages, private Führungen für Gruppen und Vorträge mit dem Thema «Astronomie und Weltraum» in Bad Zurzach.

Das dafür nötige Know-how ist bereits vorhanden. Lukas Schmid konnte etwa sein Hobby zum Beruf machen und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch. Dort ist er als Fachperson Vermittlung Astronomie zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der nationalen Plattform «Space Exchange Switzerland». Diese hat der Bund ins Leben gerufen, um die Entwicklung der Raumfahrt in der Schweiz noch stärker zu fördern.

Die Initiatoren (von oben links): Lukas Schmid, Valentin Leuthold, Hans Schmid und Daniel Meier. Bild: zvg

Vater Hans Schmid, ein pensionierter Lehrer aus Bad Zurzach, ist für die pädagogischen Konzepte zuständig. Daniel Meier als ehemaliger Leiter Finanzen und Rechnungswesen und Valentin Leuthold als Elektromonteur komplettieren das Quartett. Demnächst wollen sie das Projekt an einem Anlass der Öffentlichkeit vorstellen – und allenfalls mit dem Verkauf von Weltall-Bildern noch weiter Geld sammeln.