Zurzach «Wir haben bis um zwei Uhr morgens Bier gebraut»: Zwei Brüder betreiben eine Brauerei in ehemaligem Tante-Emma-Laden Seit einem Monat hat Zurzach ein eigenes «Zurzi Bier». Doch bereits seit zwei Jahren brauen die «Super Brew Bros» ihren eigenen Gerstensaft in Bad Zurzach. Für die Zukunft haben sie Grosses vor.

Die Brüder Aaron und Kay Hofwirth brauen seit 2017 in Bad Zurzach ihr eigenes Bier. Bild: Olivier Nüesch

Das Interesse war gross, als die neue Grossgemeinde Zurzach am 4. November ihr eigenes «Zurzi Bier» lanciert hat, das die Kündig Bräu braut. Nur: Nicht nur der Rietheimer Familienbetrieb stellt ein lokales Bier her. Seit 2018 betreiben nämlich Kay und Aaron Hauswirth als «Super Brew Bros» ihre eigene Brauerei in Zurzach.

Angefangen habe es 2017, als Kay Hauswirth einen Braukurs besuchte. «Der technische und chemische Aspekt des Bierbrauens hat mich sofort gepackt», meint der 33-jährige Dichtungstechniker im Gespräch. Ein Jahr später gewann dann auch der jüngere Bruder Aaron Lust am Bierbrauen: «Wir hatten so viel Spass an der Produktion, dass wir bis morgens um zwei Uhr zusammen Bier gebraut haben», sagt der 31-jährige Medizintechniker. Gerade das Herumprobieren mit den verschiedenen Geschmackssorten habe den zwei Brüdern besonders grosses Vergnügen bereitet.

Die beiden wollen mit ihrer Brauerei denn auch eher auf spezielle Craftbiere setzen, die nicht grossindustriell, sondern handwerklich gebraut werden. «Wir wollen nicht in der 08/15-Szene mitmischen», meint Aaron Hauswirth dazu. So habe man sich auch an ein Bier mit Pfefferminzgeschmack gewagt und sei dabei dem Geschmack eines «After Eight» schon ziemlich nahegekommen.

Die passenden Räumlichkeiten konnten die beiden von ihrer Grossmutter übernehmen, welche diese einst für ihren Tante-Emma-Laden genutzt hatte. Dieser wurde aber 2009 geschlossen. Die Spenden von Gönnern haben es den beiden Brüdern ermöglicht, sich eine grössere Brauanlage zu kaufen und eine eigene Abfüllanlage zu bauen.

Auch «Cornhole»-Turniere sind geplant

Um das Bier besser unter die Leute zu bringen, veranstalten Kay und Aaron Hauswirth auch verschiedene Anlässe: So führen die zwei Brüder jeweils am 24. Dezember um 10 Uhr nachts eine Weihnachtsafterparty durch, für all diejenigen, die nach den Heiligabendfeierlichkeiten noch nicht direkt ins Bett gehen wollen.

Für den kommenden Sommer haben die Braubrüder aus dem Zurzibiet auch «Cornhole»-Turniere geplant. Dabei handelt es sich um ein Spiel, bei dem mehrere Spieler abwechselnd kleine Säcke auf eine angehobene Plattform werfen und so ein Loch zu treffen versuchen. Das Spiel geniesst vor allem in den USA eine hohe Popularität und wird gerne vor American-Football-Spielen gespielt.

Bislang habe man das hauseigene Bier nur in kleinen Mengen herstellen können. «Wir produzieren monatlich nur 150 Liter», sagt Aaron Hauswirth dazu. Da die beiden tagsüber mit ihrer Arbeit beschäftigt seien, können sie sich nur jeweils Abends mit ihrer Brautätigkeit beschäftigen. Schlussendlich soll das Bierbrauen aber auch vor allem ein Hobby bleiben. «Sonst würden wir den Spass daran verlieren», sagt Kay Hauswirth. Es gebe jedoch auch Momente des Frustes, nämlich dann, wenn man nach zwei Wochen Arbeit das Bier wegschütten muss, weil der Sud schlecht geworden ist.

Nichtsdestotrotz fehlt es auch bei den «Super Brew Bros» nicht an Ambitionen: «Unser Ziel ist es, dass unser Bierangebot auch im lokalen Getränkehandel vertrieben wird», sagt Kay Hauswirth. Bislang produziere man jedoch noch zu wenig Bier, um das erreichen zu können. «Momentan können wir unsere Biere vor allem im Freundeskreis verteilen», sagt Aaron Hauswirth. Die Brüder könnten sich aber auch vorstellen, dass die Biere künftig auf der hauseigenen Website bestellt werden können. Das lokale «Zurzi-Bier» in das eigene Sortiment aufzunehmen und selber zu produzieren, sei aufgrund der Grösse ihrer Anlage gar nicht möglich. Das übernehme sowieso die Brauerei «Kündig Bräu».