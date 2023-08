Zurzach Auf dem Achenberg ist die Pest ausgebrochen: Freilichttheater inszeniert Stück von «Kommissar-Hunkeler»-Erfinder Das Laientheater LATZ aus Bad Zurzach probt gerade «Der liebe Augustin» – das liebste Theaterstück des Aargauer Autors Hansjörg Schneider. Schauplatz ist die Bauernwirtschaft der Familie Heuberger.

Schmale Strassen führen kurvenreich von Klinngau und Bad Zurzach auf den Achenberg zur 1662 eingeweihten Loreto-Kapelle und zum landwirtschaftlichen Hof mit kleiner Bauernwirtschaft der Familie Heuberger. Jüngst tummelten sich seltsame Gäste rund um die beiden Tische vor der Beiz. Sie sprachen laut über Dinge, deren Sinn sich einem auf Anhieb nicht erschloss.

Theater LATZ probt auf dem Achenberg: (v. l.): Karin Messmer und Hansueli Rohrer als Pestler, Yves Geiger als Augustin Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Diskret klärte Wirtin Heidi Heuberger staunende Passanten auf und drückte ihnen einen Flyer «Der liebe Augustin» von Hansjörg Schneider in die Hand: Klar – hier stehen Proben für ein Freilichttheater an, hinter dem das LATZ, das «Laientheater Zurzach» steckt – wer denn sonst!

1993 hatten sich im Flecken ein paar Theaterverrückte zusammengetan. Längst hat das LATZ sich mit seinen inzwischen 14 Produktionen sowohl mit der Wahl der Stücke als auch mit den Spielorten einen Namen gemacht: Kirche, Friedhof, Boulodrome, alte Kalkfabrik … Und jetzt also zum zweiten Mal auf dem Achenberg.

Das liebste Theaterstück des Erfinders von Kommissar Hunkeler

2009 hatte das LATZ-Publikum sich von Thomas Hürlimanns «Dr Franzos uf em Achebärg» in der Idylle rund um die Loreto-Kapelle in die Kriegswirren von 1798 entführen lassen. Diesmal trägt «Der liebe Augustin» die Theaterbesucher mitten hinein in eine der schlimmsten Seuchen der Menschheit, die im 17. Jahrhundert grassierende Pest.

Um die Gestalt des Vagabunden und Bänkelsängers Augustin – der im gleichnamigen Volkslied verewigt ist - ranken sich zahlreiche Legenden. Angeblich konnte ihm die Pest ihm nichts anhaben. Er soll um 1679 in Wien gelebt, gebechert und gesungen haben, im Suff gar in eine Pestgrube gefallen sein und darin übernachtet haben.

1983 hatte der Aargauer Autor und geistige Vater von Kommissär Hunkeler, Hansjörg Schneider, den Stoff dramaturgisch aufgearbeitet. «Schneider hat uns kürzlich geschrieben, dass es sein liebstes Theaterstück ist und er sich ungemein freut, dass wir es aufführen», erklärt LATZ-Präsident Erich Haller stolz.

Eine Woche auf dem Achenberg geprobt

Lara Kiel als Susanne, Yves Geiger als Augustin, Verena Brauchli als Isabelle (v. l.). Bild: zvg

Der Aarauer Theatermann Heinz Schmid und LATZ bilden seit 1996 eine Symbiose, die besser wohl nicht funktionieren könnte. So ist «Der liebe Augustin» die 13. Produktion, bei der Schmid das Stück ins Schweizerdeutsche übertragen, die Rollen besetzt hat und Regie führt. Im November hatte die Probenarbeit sachte begonnen, die jetzt mit einer Intensiv-Probenwoche am «Tatort» ihren Höhepunkt erreicht hat.

Die Fassade des Restaurants mit seinen zwei Gasttischen und allem Drumherum ist zugleich Bühne und Bühnenbild. Daneben sitzen auf einem kleinen Podium die Musikanten: Fredi Spreng aus Baden mit dem Akkordeon, Charlotte Wittmer aus Dänikon mit der Mandoline. Die beiden haben Schneiders Liedtexte vertont und unterstreichen singend die Dramaturgie. Das Publikum wird unter dem viele Meter weit ausladenden Blätterdach der schätzungsweise 170 Jahre alten Kastanie Platz nehmen.

Junger Klingnauer spielt die Hauptrolle

Nach der Mittagspause hat Schmid einen Durchlauf angeordnet. Schlagartig sind die fünf Frauen und vier Männer – die eben noch bei Kaffee und Guetzli gelacht haben – mittendrin im Geschehen zwischen Unbekümmertheit und Grauen, Tanz und Totentanz: Die junge kaufmännische Angestellte wird zur verliebten Wirtstochter, der pensionierte Swissair-Pilot zum Polizisten, der Architekt zum Ratsherrn, der Zivildienstleistende zum Bänkelsänger und Vagabunden.

Dass Schmid die Titelrolle mit dem erst 20-jährigen Yves Geiger besetzt hat, erstaunt zunächst, ist Augustin doch ein dumpfer Säufer und abgeklärter Philosoph, den nichts erschüttern kann. Yves hat als Schauspieler erste Erfahrung im Jugendtheater Klingnau sowie vor zwei Jahren beim LATZ in einer kleinen Rolle in «Campiello» gemacht. «Als Sohn von Bettina und Martin Geiger, der Präsidentin und dem Techniker vom Theater Klingnau, bin ich klar erblich vorbelastet: Für mich ist Theaterspielen einfach das Grösste.»

Tatsächlich zieht der junge Augustin – so schräg wie Schmid die Figur anlegt und Geiger sie umsetzt – magisch in seinen Bann. Und nicht nur er: Alle Darstellerinnen und Darsteller stecken sicht- und hörbar mit Haut und Haaren in ihren Rollen: Da sitzen, lachen, tanzen Menschen, sind ungläubig, verdrängen, fürchten sich panisch, übertünchen Ängste mit Galgenhumor. Denn Schneiders Stück und Schmids Inszenierung nehmen die Ambivalenz der Seuche gegenüber auf eine Weise auf, die aufwühlt, unter die Haut geht und so einen packenden Theaterabend ergibt.

«Der liebe Augustin» – Premiere am 30. August, danach bis zum 16. September 8 weitere Vorstellungen. www.latz-theater.ch