Zurzach «Alles in meinem Leben hat mit Kunst zu tun»: Was die neue Mauritiushof-Galeristin verändern und beibehalten will Welche Pläne hat Edyta Nadolska-Scheib, die seit Oktober 2022 neue Kuratorin der Galerie Mauritiushof in Bad Zurzach ist? Das hat sie uns verraten.

Edyta Nadolska-Scheib in der aktuellen Ausstellung «Äquilibrium» im Mauritiushof in Bad Zurzach. zvg

Roy und Rachela Oppenheim haben sich ein Jahr Zeit genommen, um für die Leitung der Galerie Mauritiushof eine ideale Nachfolge für Sebastiano Bucca zu suchen. Und sie in der Person von der Kunsttherapeutin und Malerin Edyta Nadolska-Scheib gefunden. Die 51-Jährige stammt ursprünglich aus Polen, wohnt aber seit über 30 Jahren im deutschen Küssaberg, am Rheinufer vis-à-vis von Bad Zurzach.

«Alles in meinem Leben hat mit Kunst zu tun», bekundet sie. Für ihre neue 40-Prozent-Stelle hat die studierte Heilpädagogin den Job an einer Klinik für psychische und psychosomatische Störungen in Stühlingen aufgegeben. Weiterhin betreiben will sie aber ihre Küssaberger Praxis für Kunst- und Psychotherapie, die sie zusammen mit ihrem Mann führt. Dort betreibt sie auch ihre kleine Galerie Marginale, in der sie eigene Malereien zeigt.

Hilfe für psychisch kranke Menschen

«Ich war überrascht, als Bucca und das Ehepaar Oppenheim mir die Leitung der Galerie Mauritiushof antrugen», erzählt die kommunikative Künstlerin und Therapeutin. In ihrem ursprünglichen Beruf hilft sie Menschen, die psychisch krank sind, über Malerei oder andere gestalterische Mittel neue und oft heilsame Zugänge zu sich selber zu finden.

Aus ihrer Erfahrung weiss sie, wie viel Kreativität bewegen kann. Und bewegen möchte sie auch die künftigen Besucherinnen und Besucher der Galerie Mauritiushof. «Ich setze dabei auch auf zeitgenössische Themen. Wie drückt sich das Kunstschaffen in Themen wie Krieg, den Umgang mit Pandemien und neuen Werten in der Gesellschaft aus?»

Kontrapunkt zu aktuellen Wirren

Mit ihrer ersten selbst kuratierten Ausstellung «Äquilibrium», die am 4. November Vernissage feiert, will sie allerdings einen Kontrapunkt zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wirren setzen. Wer sich auf die kontemplativ wirkenden Arbeiten von Bildhauer Hans Russenberger und Maler Daniel Mäder einlässt, tritt aus der Dichte des Alltags aus und taucht in eine wohltuende Oase der Stille und des Staunens ein. Präsentiert wird Kunst ohne Anspruch auf spektakuläre Performance, hinter der einfach nur meisterliches Handwerk liegt.

«Äquilibrium» – der Name der neuen Ausstellung – bedeutet zu Deutsch Gleichgewicht. Dazu finden während des Ausstellungszyklus verschiedene Künstlergespräche statt. Und ein Tai-Chi-Workshop mit Hans Peter Sibler (11.12.2022), bei der es um das Erlangen der körperlichen Balance im Leben geht.

Die neue Mauritiushof-Galeristin will Altbewährtes beibehalten und gleichzeitig neue Impulse setzen. «Ich möchte der lebendigen Kunstszene in der Region Sorge tragen, wie das schon Alois Hauser und Co. getan haben», windet sie ein Kränzchen an ihre Vorreiter.

Doch sie hat auch Pläne. Die Dauerausstellung von Pieter van de Cuylen in den oberen Etagen ist ihr etwas zu museal geworden. «Er geriet beim Zweiten Weltkrieg unter die Bomben von Berlin und wurde nach 20 Stunden schwer verletzt aus den Trümmern geborgen. Sein Nachwerk, das seine Witwe der Galerie Mauritiushof stiftete, ist geprägt von Verletzlichkeit und Kraft. Und vor dem neuen Weltgeschehen aktueller denn je.»

Mit Schrift, Sprache und interaktiven Medien möchte sie die Dauerausstellung neu beleben. Wichtig ist ihr auch, jüngeres Publikum zu involvieren. Sie plant, Schulen anzugehen, die bei ihr Führungen und Workshops für Kinder machen. «Lehrer könnten bei uns eine Unterrichtsstunde gestalten, schöpferisch tätig werden im Garten oder eine spannende Bildbetrachtung machen.»

Edyta Nadolska-Scheib hat jahrelang für ein SOS-Kinderdorf in Deutschland gearbeitet und mit ihrem künstlerischen Input nur gute Erfahrungen gemacht. «Wenn die Kids kommen, sind ihre Eltern dabei. Dadurch wird es automatisch eine Auffrischung von einer jüngeren Besucherschaft geben.» Die treue Klientel beibehalten und neues Interesse generieren. Dieser anspruchsvollen Aufgabe will sich die neue Mauritiushof-Galeristin stellen.