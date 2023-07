Zurzach 1. August total! Warum in dieser Aargauer Gemeinde gleich sieben offizielle Bundesfeiern stattfinden Die Vorbereitungen auf die Bundesfeiern laufen auf Hochtouren. In Zurzach kommt die Bevölkerung besonders auf ihre Rechnung. Sieben Feste verursachen zwar Mehrkosten, seien aber vertretbar, so die Gemeinde.

Es hätte auch der 12. September 1848 oder der 8. November 1307 sein können. Erst nach der Wiederentdeckung des Bundesbriefs einigte man sich auf den 1. August 1291 als Gründungstag der Schweiz. Dieser wird in der ganzen Schweiz aber erst seit dem 1. August 1891 mit Feiern, Musik, Höhenfeuern und Feuerwerken zelebriert. Prominente aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur halten dann ihre Festreden.

Mario Slongo, ehemaliger Wetterfrosch auf DRS 1, hielt 2021 die Festrede am 1. August in Bad Zurzach. Seit der Fusion tragen die Ortschaften ihre Feiern einzeln aus. Die Gemeinde organisiert aber auch eine gemeinsame Feier im Kurpark Bad Zurzach. Bild: Alexander Wagner

In Zurzach gleich in mehrfacher Ausführung. Nicht weniger als sieben offizielle Anlässe werden in der flächenmässig grössten Gemeinde des Aargaus organisiert. Der Hintergrund: Zurzach entstand per 1. Januar 2022 aus den Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Kaiserstuhl, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen.

Fusion ändert nichts an der Feierlaune

«Bereits in der vertieften Prüfung zur Fusion kam der Wunsch auf, dass die einzelnen Ortschaften auch nach dem Gemeindezusammenschluss eine eigene Bundesfeier durchführen können», sagt Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. Diesem Wunsch sei der neue Gemeinderat nachgekommen.

Im vergangenen Jahr führten alle Ortschaften schon Bundesfeiern durch. Diese hätten sich grosser Beliebtheit erfreut, so Baumgartner. «Da es dem Gemeinderat jedoch sehr wichtig ist, dass eine gemeinsame Bundesfeier stattfindet, feiern wir diese am 31. Juli im Kurpark Bad Zurzach.»

Die insgesamt sieben Feiern belasten indes auch das Gemeindebudget. «Es entstehen gewisse Mehrkosten. Diese sind aus Sicht des Gemeinderates jedoch absolut vertretbar», erklärt Baumgartner. Organisiert werden die Anlässe jeweils von Vereinen aus den jeweiligen Ortschaften.

Dezentrale Anlässe auch in Zukunft

An diesem Konzept wolle man auch in Zukunft festhalten, sagt Daniel Baumgartner. «Nach den sehr guten Rückmeldungen aus dem vergangenen Jahr hat der Gemeinderat entschieden, die Feiern auch in den kommenden Jahren so durchzuführen.» Man werde die Entwicklung der einzelnen Feiern allerdings ständig beobachten.

Die Rednerliste kann sich im Übrigen sehen lassen: In Bad Zurzach spricht Slam-Poet Kilian Ziegler, in Kaiserstuhl die Kultur- und Reisemoderatorin Monika Schärer und in Mellstorf Radprofi Silvan Dillier.