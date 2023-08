Würenlingen/Villigen Premiere im Kampf gegen Speiseröhrenkrebs: Erstmals ist Patient mit Protonen bestrahlt worden Ärzte und Ärztinnen erforschen am Paul Scherrer Institut, ob sich die Protonentherapie zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs eignet. Damit lassen sich möglicherweise Lungenkomplikationen verringern, die bei der klassischen Bestrahlung häufig auftreten.

Etwa 600 Menschen in der Schweiz erkranken jedes Jahr an Speiseröhrenkrebs, drei Viertel davon sind Männer. Damit ist es eine relativ seltene Krebsart, weltweit aber noch immer die achthäufigste. Die Behandlung besteht in den meisten Fällen aus einer kombinierten Chemo- und Strahlentherapie, gefolgt von einer Operation, bei der der restliche Tumor und die umgebenden Lymphknoten entfernt werden. Da mit dem Tumor auch Abschnitte der Speiseröhre entnommen werden müssen, werden deren verbleibende gesunde Teile anschliessend mit dem Magen verbunden.

Nur: Bei der Bestrahlung des Speiseröhrenkrebses kann es in unterschiedlichem Grade zu Komplikationen bei den umliegenden Organen kommen, wie das Paul Scherrer Institut in einer Mitteilung schreibt. Vor allem bei der Lunge, die bei einer Bestrahlung oft in Mitleidenschaft gezogen werde, was etwa zu einer Lungenentzündung führen könnte.

Dafür könnte nun die Protonentherapie eine Lösung sein. «Wir vermuten, dass es mit einer Protonentherapie weniger häufig zu Lungenkomplikationen kommt», sagt Damien Weber, Chefarzt und Leiter des Protonentherapiezentrums am PSI. Dies werde nun überprüft: Im Rahmen einer europäischen Phase-III-Studie sei diese Woche der erste Patient mit Speiseröhrenkrebs mit Protonentherapie behandelt worden.

Damien C. Weber leitet das Zentrum für Protonentherapie und ist Chefarzt am PSI. Bild: zvg/Mahir Dzambegovic

Das PSI bestrahlt seit 1996 erfolgreich Patientinnen und Patienten mit Tumoren im Hals- und Kopfbereich sowie am Körperstamm; bei Speiseröhrenkrebs kam dieses Verfahren landesweit bisher noch nie zum Einsatz. «Wir freuen uns, den Patientinnen und Patienten in der Schweiz jetzt im Rahmen einer klinischen Studie diese Art der Behandlung anbieten zu können», sagt Matthias Guckenberger, Direktor der Klinik für Radio-Onkologie am Universitätsspital Zürich (USZ).

Das USZ und das PSI nutzen ihre seit vielen Jahren etablierte Zusammenarbeit bei der Behandlung von Krebspatientinnen und ‑patienten und untersuchen jetzt gemeinsam, ob Protonen für die Bestrahlung des Speiseröhrenkrebses Vorteile bringen. Das geschieht im Rahmen der europaweiten Studie Protect: Sie vergleicht die Nebenwirkungen herkömmlicher Strahlentherapie mit jenen der Protonentherapie bei der Bestrahlung von Speiseröhrenkrebs.

Seltene Krebsart mit komplexer Therapie

Sowohl Protonen als auch Röntgenstrahlung (Photonen), die bei der klassischen Krebsbestrahlung eingesetzt werden, schädigen die Erbsubstanz in den Tumorzellen und töten sie damit ab. Die Röntgenstrahlen lassen sich zwar heutzutage sehr präzise auf den Tumor fokussieren, aber sie belasten in geringem Ausmass dennoch auch das umgebende, gesunde Gewebe und können es schädigen.

Protonen hingegen verlieren auf dem Weg zum Tumor nur wenig Energie und geben den grössten Teil im Tumor ab – sie bleiben dort stecken. Gesundes Gewebe vor und hinter dem Tumor wird daher grösstenteils geschont. Dadurch, so hoffen die Ärztinnen und Ärzte, sollte es nach einer Bestrahlung weniger Komplikationen an der Lunge geben.

19 Forschungspartner aus ganz Europa, darunter Universitäten, Spitäler und Forschungszentren, haben sich für die Studie zusammengeschlossen. Die Studienleitung liegt bei der Universität Aarhus in Dänemark; das PSI hat die Studie auf europäischer Ebene mit initiiert. Insgesamt sollen knapp 400 Patientinnen und Patienten mit nicht metastasiertem Speiseröhrenkrebs behandelt werden, etwa zwanzig davon in der Schweiz.

Alle Studienteilnehmenden erhalten zunächst eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie, sechs bis zwölf Wochen danach werden sie operiert. Rund die Hälfte der Personen wird am USZ mit Röntgenstrahlen bestrahlt, die übrigen am PSI mit Protonen; die Einteilung erfolgt per Zufallsprinzip. So lässt sich der Behandlungserfolg von Protonentherapie und herkömmlicher Bestrahlung direkt vergleichen. Am USZ finden neben der Bestrahlung mit Röntgenstrahlung auch für alle Studienteilnehmenden die Chemotherapie und die anschliessende Operation statt.

«Wir setzen alle drei Säulen der Krebstherapie ein, um bei dieser Krebsart die beste Behandlung zu gewährleisten», sagt Panagiotis Balermpas, Studienleiter und leitender Arzt an der Klinik für Radio-Onkologie am USZ. Unabhängig von der Therapie: Sie würden im Rahmen dieser Studie in jedem Fall exzellent behandelt.

«Bestätigt sich die Hoffnung, dass die Protonentherapie bei der Behandlung des Speiseröhrenkrebses Vorteile bringt, könnte diese Krebsart auf die Indikationsliste des Bundesamts für Gesundheit gesetzt werden», sagt Damien Weber. «Dann würden Krankenversicherungen in Zukunft die Kosten für eine Protonentherapie bei Speiseröhrenkrebs übernehmen.» (az)