Würenlingen/Villigen Mit der Spanisch-Brötli-Bahn auf Forschungsreise: Tag der offenen Tür am PSI lockt viel Publikum an Ganze Heerscharen besuchten das Paul-Scherrer-Institut PSI am Sonntag. Sie erkundeten die Experimentierstationen und Anlagen.

Das Publikum zeigte sich am Sonntag am PSI sehr interessiert. Ursula Burgherr

«Ziel des alle vier bis fünf Jahre stattfindenden Tags der offenen Tür ist es, der Öffentlichkeit zu zeigen, welchen Beitrag das PSI für die Gesellschaft leistet», sagt PSI-Pressesprecherin Martina Gröschl.

«Denn immerhin finanziert sie einen Grossteil unserer Forschung.»

Nicht nur die Menschenschlange beim Zentrum für Protonentherapie, wo jährlich bis zu 400 Krebspatienten bestrahlt werden, ist riesig. Auch das Monumentalgebäude für die Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS mit 300 Meter Umfang quillt vor Besucherinnen und Besuchern über.

Laborleiter Oliver Funk erklärt: «An 16 Experimentierstationen können wir dank gebündeltem Röntgenlicht feinste Strukturen der Materie anschauen, zum Beispiel, wie Viren an Zellen andocken, aber auch Materialforschung betreiben und neue Speichertechnologien für Computer entwickeln.»

Forscher aus der ganzen Welt reisen in die Schweiz, um an der SLS ihre Messungen zu machen. Künftig soll sie noch leistungsfähiger gemacht werden. Im Oktober 2023 wird die Anlage runtergefahren und der Elektronenspeicherring bis 2025 komplett umgebaut werden.

Bahn fährt die Besuchenden über das riesige Gelände

Das PSI Villigen-Würenlingen erstreckt sich über ein Gelände von rund 40 Hektaren. Das Publikum kann die Distanzen von Ost nach West am Sonntag gemütlich in der Spanisch-Brötli-Bahn bewältigen. Vor dem Restaurant Oase sorgt die Wynavalley Oldtime Jazzband für Stimmung. Das Besucherzentrum «psi forum» wartet mit einer neuen interaktiven Ausstellung auf, dank der Jung und Alt spielerisch die Forschung entdecken können.

Die Spanisch-Brötli-Bahn bringt die Besucherinnen und Besucher über die Gemeindegrenze, die das PSI in einen West- und einen Ostteil aufteilt.

«Rund 10'000 bis 15'000 Menschen frequentieren uns jährlich. Besonders beliebt in der neuen Ausstellung sind eine VR-Brille, mit der man eine audiovisuelle Reise durch die Lunge machen kann; und die Kugelbahn, um selber Strom zu erzeugen», meint Leiterin Sandra Mathews. Gross ist das Interesse auch an der Abteilung Strahlenschutz. Was bedeutet Strahlung? Wie geht man damit um? Fragen, die sich auch in Bezug auf die Zwischen- und Endlagerung von Atommüll stellen.

Im «Minus-196-°C-Labor» entsteht ein fruchtiges Eis

Erneuerbare Energien sind seit dem Krieg in der Ukraine so aktuell wie noch nie. Das merkt auch Marco Ranocchiari, Leiter der ESI-Plattform. «Wir entwickeln in unseren Containern verschiedene Technologien zur Wasserstoffgewinnung und anderen erneuerbaren Treibstoffen wie synthetisches Biomethan. Dafür interessiert sich die Industrie heute stärker denn je.»

Seit vier Monaten steht ein Hydrothermaler Vergaser auf dem Gelände, der aus wässriger Biomasse Methan erzeugt. Etwas versteckt im Würenlinger Wald liegt der Schweizer Freie-Elektronen-Röntgenlaser SwissFEL. An der 2016 eröffneten und damit jüngsten Grossforschungsanlage des PSI können extrem schnelle Vorgänge wie die Entstehung neuer Moleküle bei chemischen Reaktionen oder detaillierte Strukturen lebenswichtiger Proteine verfolgt und bestimmt werden.

Die interaktive Ausstellung zieht auch jüngere Besucher in Bann. Der Tag der offenen Tür findet alle vier bis fünf Jahre statt. Ein Tag reicht nicht, um all die Stationen zu besuchen und den Vorträgen der PSI-Mitarbeitenden zuzuhören. Er bringt die Bevölkerung aber sicher näher an den Puls der Forschung, die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik künftig verändern könnte. Das PSI erstreckt sich auf einer Fläche von 40 Hektaren. Das PSI lockt auch viele Forschende aus der ganzen Welt an.

Die Erkenntnisse führen zu praktischen Anwendungen wie neuen Medikamenten, effizienteren Prozessen in der chemischen Industrie oder neuen Materialien in der Elektronik. Im Entstehen begriffen ist das Zentrum für Quantenforschung, der ETH Zurich–PSI Quantum Computing Hub, in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich.

Neben Wissenschaft und wichtigen Lebensthemen ist an einem solchen Grossevent natürlich auch für Unterhaltung und Kulinarik gesorgt. Die «Physikanten» amüsieren mit ihrer Show, in dem ein Laserstrahl plötzlich Musik macht und zur Bassgitarre wird. In einer Molekularküche gibt es für Schleckermäuler Crêpes zu verkosten. Im «Minus-196-°C-Labor» entsteht ein fruchtiges Eis aus Wasser, Zucker und Himbeeren.

