Würenlingen/Villigen Dank Experiment von Forschenden am PSI: Kann 3D-Drucker bald Keramik herstellen? Forschende am Paul Scherrer Institut haben den Herstellungsprozess von Keramik mittels Laser untersucht – und das auf mikroskopischer Ebene in 3D-Bildern.

Bereits heute werden viele Objekte mit 3D-Druckverfahren hergestellt. Diese sogenannte additive Fertigungstechnik hat in der Luft- und Raumfahrt, Autoindustrie und Medizin Einzug gehalten. Für Metalle und Kunststoffe wird dabei oft ein Verfahren verwendet, das Laser-Pulverbett-Fusion genannt wird, schreibt das Paul Scherrer Institut in einer Mitteilung. Dabei wird das Material als feines Pulver auf eine Bauplatte aufgetragen, der Laserstrahl fährt über das Pulver, schmilzt es und bringt es so in die gewünschte Form. Es folgt die nächste dünne Pulverschicht, die der Laser wiederum schmilzt. So wächst das Bauteil Schicht für Schicht.

Was während dieses Prozesses genau geschieht, wurde bereits am PSI und an anderen Instituten untersucht. Nur: Diese mikroskopischen Einblicke lieferten bisher nur zweidimensionale Bilder. «Wir wollten einen Schritt weiter gehen und den Herstellungsprozess in 3-D verfolgen», sagt Malgorzata Makowska, Materialwissenschaftlerin am PSI.

Federica Marone (v. l.), Malgorzata Makowska und Steven Van Petegem an der Experimentierstation der SLS, an der die 3D-Aufnahmen gelungen sind. Bild: zvg/Paul Scherrer Institut/Mahir Dzambegovic

Statt der Röntgenaufnahmen in 2D wollten die Forschenden dreidimensionale Tomogramme herstellen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die es erlaubt, mit dem Laserstrahl Schritt zu halten. Doch dazu mussten sie ihre Probe während der Fertigung rotieren und mit dem Laser dieser schnellen Drehbewegung folgen – eine grosse Herausforderung. Dies gelang dem Team nun erstmals, wie die Fachzeitschrift Communications Materials berichtet.

100 Bilder in 3D wurden pro Sekunde aufgenommen

Für ihre Experimente benutzten die Forschenden Aluminiumoxid. Dieser keramische Werkstoff wird vielfältig eingesetzt, zum Beispiel in der Medizin für Implantate. Weil dieses Material jedoch sehr hart und brüchig ist, bereitet die Herstellung komplexer Formen grosse Schwierigkeiten. «Wenn man solche Bauteile drucken könnte, wäre dies viel einfacher», sagt PSI-Physiker Steven Van Petegem. «Allerdings ist es heute noch sehr schwierig, beim Drucken von Aluminiumoxid ein völlig dichtes Material und die gewünschte Mikrostruktur zu erhalten.» Die Experimente lieferten nun neue Einblicke in den zukunftsträchtigen Herstellungsprozess.

«Dank der schnellen GigaFRoST-Kamera, einer Eigenentwicklung des PSI, und einem hocheffizienten Mikroskop konnten während des Druckvorgangs hundert 3D-Bilder pro Sekunde aufgenommen werden», erklärt die Strahllinien-Wissenschaftlerin Federica Marone. Diese Bilder zeigten, was mit dem Pulver während der Laserbehandlung geschah. «Zum ersten Mal sahen wir direkt das geschmolzene Volumen in 3D», sagt Makowska.

Die Form dieses sogenannten Schmelzbades überraschte die Forschenden – es habe sich ausgebreitet wie ein Pfannkuchen, mit einer mehr oder weniger flachen Oberfläche. Die Forschenden konnten auch verfolgen, wie sich während der Verfestigung des Materials Löcher und Hohlräume bildeten, was für künftige Anwendungen wichtig ist. (az)