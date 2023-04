Würenlingen Zimmer hat gebrannt – eine Person mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht Feuerwehr, Ambulanz und Polizei sind in Würenlingen wegen eines Zimmerbrandes ausgerückt.

Die Feuerwehr hat in Würenlingen ausrücken müssen. AZ-Archiv

Am Dienstagabend sind zahlreiche Einsatzfahrzeuge in Würenlingen unterwegs gewesen. Der Grund: ein Zimmerbrand an der Tiergartenstrasse.

«Kurz vor 22.30 Uhr ist die Meldung eingegangen, dass es in einer Liegenschaft brennt. Die Polizei und die Feuerwehr sind umgehend ausgerückt», sagt Mediensprecher Marco Roduner. Die Ambulanz habe daraufhin eine Person mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen liege dem Brand eine technische Ursache zu Grunde. «Die Feuerwehr hatte den Brand kurz vor 23 Uhr gelöscht», so Marco Roduner weiter. Rund eine Stunde später sei der Einsatz beendet gewesen. (sga)