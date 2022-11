Repol und Kapo Was sind die Pläne der Regierung für die Weiterentwicklung der Aargauer Polizeien? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Der Regierungsrat will am dualen System mit Kantonspolizei und Regionalpolizeien festhalten, schlägt aber zwei Varianten vor, wie sich das bestehende System in Zukunft noch verbessern lässt.