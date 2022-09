Würenlingen «Vielen Dank für Ihre Treue!»: BP-Tankstelle und Shop sind geschlossen Nach Bad Zurzach trifft es nun auch die Zapfsäulen in Würenlingen: Seit dieser Woche können Autofahrer und Lastwagenlenkerinnen weder an der BP-Tankstelle Benzin nachfüllen noch eine Kaffeepause einlegen.

Tanken ist bei der BP-Tankstelle in Siggenthal Station/Würenlingen nicht mehr möglich. Bild: Claudia Laube

Die Tanksäulen sind mit weissrotem Absperrband umwickelt. Ein Mitarbeiter räumt am Strassenrand ein Schild weg. Als ein vorbeifahrender Lastwagen zum Gruss hupt, winkt er zurück. Seit dieser Woche ist die BP-Tankstelle an der Döttingerstrasse in Siggenthal Station/Würenlingen geschlossen. Dasselbe gilt auch für den dazugehörigen Shop und das Wild Bean Café.

An der Tür hängt ein Plakat mit der Aufschrift: «Vielen Dank für Ihre Treue!». Der Laden schliesse per 30. August, 22 Uhr. Die nächsten BP-Tankstellen würden sich in Gebenstorf, Kleindöttingen, Lengnau und Wettingen befinden.

Zu den Gründen, weshalb die Tankstelle und der Shop geschlossen wurden, macht BP keine Angaben. Die Schweizer Medienstelle des britischen Mineralölunternehmens mit Hauptsitz in London war bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen. Auf der Website von BP wird angegeben, dass die Tankstelle geöffnet sei.

Seit 70 Jahren steht Tankstelle in Siggenthal Station

Das Grundstück gehört der Bächli Ima AG, ein Tochterunternehmen der benachbarten Bächli Automobile AG. Firmengründer Ernst Bächli senior war es, der 1950 mit einem Raupentrax im Kreuzboden in Station Siggenthal die Baugrube für eine Garage mit Tankstelle aushob. Seit 1993 führt Ernst Bächli junior die Bächli Automobile AG. Sein Sohn Philipp Bächli ist in dritter Generation Teil der Geschäftsleitung. Vor einigen Jahren wurde die Tankstelle abgerissen und durch ein grösseres Gebäude ersetzt.

Die BP-Tankstelle in Würenlingen ist bereits die zweite Tankstelle mit Shop, die in diesem Sommer in der Region Baden/Zurzibiet schloss. Im Juli traf es bereits die Zapfsäule der OIL! Tankstellen AG und den dazugehörigen Shop. Dort waren seit Jahren der Gewinn und der Umsatz rückläufig, was schliesslich zur Schliessung führte.