Würenlingen / Döttingen Traurige Gewissheit: Vermisster Mann ist tot in der Aare gefunden worden Seit dem Auffahrtstag ist ein 76-jähriger Mann aus Würenlingen vermisst geworden. Nun teilt die Polizei mit, dass sie ihn tot aufgefunden hat.

Vor knapp zwei Wochen, am 18. Mai, hat die Aargauer Kantonspolizei einen Zeugenaufruf gestartet, weil ein 76-jähriger Mann aus Würenlingen vermisst wurde.

Nun hat sie in einem Schreiben mitgeteilt, dass sie den Mann tot aufgefunden hat und zwar in der Aare bei Döttingen. Die Leiche sei am vergangenen Freitag geboren worden.

Die genauen Todesumstände müssen noch geklärt werden. Hinweise auf ein Verbrechen liegen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet

