Würenlingen Pferdeschlitten und Guetzli backen: Der Aarepark sorgt mit verschiedenen Aktivitäten für weihnachtliche Stimmung Erst vor kurzem konnte der Aarepark mit einem Eröffnungsfest das Ende der acht Monate dauernden Umbauarbeiten feiern. Nun stehen bis zum Heiligabend eine Reihe von weihnachtlichen Angeboten und Aktivitäten an.

Besonders bei Kindern ist der Pferdeschlitten beliebt. Stefanie Garcia Lainez

Überdimensionale rote und grüne Päckchen hängen an der Decke, ein grüner Pferdeschlitten und ein weihnachtlich geschmückter Christbaum zieren die Eingangshalle des Würenlinger Einkaufszentrums. Der nostalgische Schlitten sei das Highlight der diesjährigen Weihnachtsdeko, schreibt der Aarepark in einer Mitteilung. Er eigne sich perfekt für Fotos und Selfies zum Verschicken mit schönen Weihnachtsgrüssen an die Liebsten. Bis zum Heiligabend bleibt das Fuhrwerk auf Kufen stehen – und lädt das Einkaufszentrum zu verschiedenen Aktivitäten.

So tragen die kleinen Zuckerbäckerinnen und -bäcker gleich zweimal die Backschürze. Am Samstag, 10. Dezember, verschönern sie von 12 bis 16 Uhr Guetzliboxen, am Mittwoch, 14. Dezember, verzieren sie Mailänderli von 13.30 bis 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sonntagsverkäufe finden am 11. und 18. Dezember von 10 bis 17 Uhr statt. Der Päckliservice ist am 17. und 18. sowie vom 22. bis 24. Dezember im Einsatz und übernimmt das kunstvolle Einpacken der Weihnachtsgeschenke.

Wettbewerb mit tollen Preisen

Auch in diesem Jahr können die Besucherinnen und Besucher des Aareparks am Weihnachtswettbewerb teilnehmen. Als Hauptpreis winkt ein Honda Hybrid. Zu gewinnen gibt es zudem eine Übernachtung im Swiss Holiday Park mit Eintritt ins Erlebnisbad und Kartbahn für zwei Personen, ein Gutschein für die Wellness- & Spa-Hotels Beatus & Ermitage und ein Twerenbold Gutschein für die nächsten Traumferien für je 500 Franken sowie eine Ballonfahrt für zwei Personen von Take-Off Balloon AG.

Erst vor zwei Wochen hat der Aarepark die Umwandlung des Coop-Supermarktes in einen Megastore auf 3200 Quadratmetern gefeiert, dem grössten Ladenformat von Coop. Die gesamte Mall präsentiere sich jetzt grosszügiger, freundlicher, heller und moderner. Vor 17 Jahren eröffnete der Detailhandelsriese das Einkaufszentrum. (az)