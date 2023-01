Würenlingen Mit viel Konfettis, Guggen und einem dreifachen «Fasnacht ahoi»: Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet Drei Jahre hat die Fasnachtshochburg Würenlingen darauf warten müssen: Am Samstag ist die neue Fasnachtssaison offiziell eröffnet worden.

Eichhörner, Drachen und Marienkäfer haben am Samstag die Fasnachtseröffnung gefeiert. zvg/Pedro Gisin

Kleine und grosse Marienkäfer, Piraten, Prinzessinnen und Roboter tummeln sich am Samstag in der Mehrzweckhalle Weissenstein in Würenlingen, werfen Konfetti in die Luft und lachen vergnügt. Zwei Jahre hintereinander hat die Fasnachtshochburg auf die ordentliche Eröffnung der fünften Jahreszeit und den grössten Umzug im Kanton mit bis zu 20'000 Besucherinnen und Besuchern verzichten müssen.

Umso grösser ist die Freude bei André Wenzinger, dem Präsidenten der Fasnachtsgesellschaft, dass nach den beiden durch die Pandemie bedingten Ausfällen die närrische Saison wieder wie gewohnt eingeläutet werden kann. «Nach drei Jahren ist endlich wieder Fasnacht», sagt er sichtlich zufrieden. «Die Freude ist riesig. Das haben wir bei den Helfern beim Aufbauen gespürt.» Aber auch bei den Wagenbauern, die auf Hochtouren an ihren Umzugswagen arbeiten, sei der Elan enorm.

André Wenzinger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft (Mitte): «Eine Überdosis Fasnacht kann man gar nicht haben.» Stefanie Garcia Lainez

Glücklicherweise sei der Entzug trotz Corona aber nicht so stark gewesen, sagt André Wenzinger. Denn die Fasnachtsgesellschaft stellte nach den Lockerungen der Massnahmen Anfang Februar 2022 innert drei Wochen eine Strassenfasnacht auf die Beine. Und als Alternative zu den beiden abgesagten Umzügen von 2021 und 2022 veranstaltete sie vier Monate später eine Sommerfasnacht - mitsamt Pool, Glacé-Stand und 33 Grad im Schatten.

Nach drei Jahren Coronapause, einer Strassen- und einer Sommerfasnacht haben die Würenlinger erstmals wieder eine offizielle Fasnachtseröffnung gefeiert. zvg/Pedro Gisin

Beide Anlässe waren Premieren und seien ein Erfolg gewesen, sagt André Wenzinger. Mit der Fasnachtseröffnung folgt jetzt der dritte Anlass innerhalb von zwölf Monaten. Droht nun fast schon eine Fasnachts-Überdosis? André Wenzinger lacht. «Das kann man gar nie haben.»

Ginge es zumindest nach den Kindern, bliebe das närrische Treiben im Sommer kein einmaliges Ereignis. Ihr Sohn habe schon gesagt, dass er im nächsten Jahr wieder an die Sommerfasnacht gehen wolle, sagt eine Würenlingerin. Für sie ist aber klar: «Fasnacht gehört einfach in den Winter.»

Ab 2024 helfen die Eichlefääger mit

Die Fasnachtsgesellschaft hat die dreijährige Coronapause genutzt, um die Eröffnung etwas umzugestalten, zumindest optisch: Die grosse Bühne ist verschwunden, stattdessen steht auf der rechten Seite eine kleine Plattform. «Wir haben neu einen Dance- und Partyfloor, auf dem auch die Guggen spielen», sagt André Wenzinger. Für das kommende Jahr kündigt er bereits weitere Änderungen an: Die Fasnachtsgesellschaft wird künftig den Anlass gemeinsam mit den Eichlefäägern organisieren. «Wir sind ein Verein mit hohem Durchschnittsalter. Da die Eröffnung grösser werden soll, brauchen wir Unterstützung.» Und so hätten die Eichlefääger wie die anderen beiden Würenlinger Guggen ihren eigenen Anlass.

Kurze Zeit später steht André Wenzinger mit fünf anderen Vereinsmitgliedern auf der kleinen Plattform und tanzt den Macarena. Sehr zur Freude des Würenlinger Unterhaltungsduos «MüZe» sowie den Kindern und Erwachsenen, die munter mittanzen.

Die besten Szenen der Fasnachts-Eröffnung in Würenlingen im Video: