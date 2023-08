Würenlingen Mann (57) baut betrunken einen Unfall und muss ins Spital gebracht werden In Würenlingen hat sich ein Unfall ereignet. Dabei ist ein Mann mit seinem Auto in einer Grube gelandet.

Am hellichten Tag landet ein Auto in einer Grube neben der Hauptstrasse. Was ist passiert?

Ein Mann (57) landet mit seinem Auto auf der Döttingerstrasse in Würenlingen in einer Grube. Bild: Kapo AG

Wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung am Sonntag schreibt, sei ein 57-jähriger Autofahrer in Würenlingen unterwegs gewesen. Beim sogenannten Granella-Kreisel hat er aber die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann kollidierte mit einem Pfosten und kam in einer Grube neben dem Strassenrand zum Stillstand. Sein Opel landete auf dem Dach. Die Polizei teilt mit, dass Ersthelfer das Auto jedoch schnell wieder auf die Seite drehen konnten. Dadurch konnte der Lenker rasch aussteigen.

Der Autofahrer wurde durch eine Ambulanz zur Kontrolle ins Spital transportiert. Dort konnten laut Polizeiangaben keine Verletzungen festgestellt werden. Am Fahrzeug und der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.

Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest auf der Unfallstelle ergab, dass der Opel-Fahrer «deutlich alkoholisiert» war, wie die Polizei schreibt. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinuntersuchung an. Die Polizei nahm dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig ab.

Es ist übrigens nicht der erste Vorfall, bei dem ein Auto in der genannten Grube neben dem Kreisel auf der Döttingerstrasse landet. Bereits im Februar dieses Jahres erwischte es eine Frau. Sie war ebenfalls betrunken unterwegs. (cri)