Würenlingen Imposanter Drachen, überdimensionaler «Santa Claus» und grosser Flugzeugträger: Die Wagenbauer-Gruppen erschaffen fantasievolle Mottowagen In Würenlingen herrscht Hochbetrieb: Die Wagenbauerinnen und Wagenbauer malen, schweissen und schrauben an ihren Mottowagen. Am Sonntag, 19. Februar, findet nach drei Jahren erstmals wieder der Würenlinger Fasnachtsumzug statt – der grösste im Kanton.

Die Fasnachtsgruppe Breitenquartier ist bekannt für ihre riesigen Konstruktionen. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Funken sprühen, es riecht nach geschmolzenem Metall: Die Fasnachtsgruppe Breitenquartier schweisst auf Hochtouren an ihrem imposanten, mehr als zehn Meter langen Drachen. Sein aufgerissenes Maul mit den langen, spitzen Zähnen empfängt jeden, der an diesem Abend die Halle der Firma A. Meier Unterlagsböden im Würenlinger Industriegebiet betritt. Das Ungeheuer, dessen Flügel eine Spannweite von sechs Metern hat, und das Sujet der Teemöckeguuger sind thematisch aufeinander abgestimmt: die «Drachenschlächter vo Wörelenge».

Das Breitenquartier und die Guggenmusik, die erst kürzlich ihr 50-Jahr-Jubiläum gefeiert hat, gehören zu den 40 Gruppen, die am Sonntag, 19. Februar, am grössten Aargauer Fasnachtsumzug mitmachen. Der 53. Umzug ist nach den Schnitzelbänken am Freitag und dem bisher grössten Guggen-Open-Air am Samstag der Höhepunkt der Würenlinger Fasnacht. Offiziell startet sie nach drei Jahren Unterbruch am Schmutzigen Donnerstag mit der Tagwach der drei lokalen Guggen und endet am Dienstagabend in der Sagi-Bar.

Konzentriert bemalt ein Mitglied der Gruppe Breitenquartier einen der mächtigen, roten Flügel des Untiers – als Vorlage liegt ein kleiner Spielzeugdrache daneben auf dem Tisch. Die Gruppe ist bekannt dafür, jedes Jahr einen der grössten Sujetwagen zu bauen, meist aus Metall. Sie entstand ursprünglich als Quartierclique, mittlerweile gehören der Gruppe mehr als 40 Erwachsene und Kinder aus allen Teilen des Dorfes an.

Die Arbeit am Flügel erfordert Konzentration. Bild: sga Das Breitenquartier arbeitet vorwiegend mit Metall. Bild: sga Bild: sga

Wie die meisten anderen Würenlinger Wagenbauer startete auch das Breitenquarter Anfang Januar mit dem Aufbau. Noch knapp zehn Tage bleiben, um das Metallgerüst in ein riesiges Ungestüm zu verwandeln. «Wir haben es noch jedes Mal geschafft», sagt Dominik Bächli mit einem Schmunzeln. Bis am Fasnachtssonntag kann der Drache seinen Kopf neigen, sich drehen und die Flügel bewegen. «Hinzu kommen zwei, drei Spezialeffekte, die wir noch nicht verraten», ergänzt er. Die dafür nötige Steuerung werde aktuell noch programmiert.

An Fasnacht herrscht bereits Weihnachten

Rund 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt: In der Halle der Kistenmeier AG an der Dorfstrasse dominiert der Geruch nach Hobelspänen. Hier sägt und streichen die im Jahr 1996 gegründeten Dorfbachsörpfler an ihrem Weihnachtswagen: «Endlech weder Fasnacht, das esch jo fascht wie Wiehnacht!», so der Name des Sujets. Mit 85 Mitgliedern inklusive Kindern ist diese Wagenbauer-Gruppe die grösste in Würenlingen.

Der «Santa Claus» erhält einen grünen Stuhl. Bild: sga Der Weihnachtsmann ist zurzeit noch ein Metallgerüst. Bild: sga Der Wagen ist an das Haus des Weihnachtsmannes am Nordpol angelehnt. Bild: sga Die Zuckerstange ist vor allem in den USA zu Weihnachten sehr beliebt. Bild: sga Bild: sga

Ihr Motto ist durchaus als Seitenhieb zu verstehen auf die hiesigen Weihnachten, die immer mehr den Einflüssen aus den USA ausgesetzt sind: Dekorationen, die immer kitschiger werden; Elfen und Rentiere, die immer häufiger statt Esel und Schmutzli in den Schaufenstern anzutreffen sind; und der «Santa Claus», der über den Kamin in die Stube steigt und Geschenke verteilt anstelle des Christkindes. «Es ist auch eine Anspielung auf die Deko, die immer früher aufgestellt wird – gefühlt schon nach der Fasnacht», sagt André Wenzinger, Präsident der Fasnachtsgesellschaft und Mitglied der Dorfbachsörpfler.

Der Wagen wird denn auch mit allem ausgestattet, was zum US-amerikanischen Samichlaus am Nordpol gehört: eine Werkstatt für die Geschenke, eine Post, eine Bäckerei, ein Karussell mit Rentieren – und zu oberst auf dem Dach thront ein überdimensionaler «Santa Claus». Sein rund zwei Meter grosser Stuhl wird gerade in der Halle nebenan grün angepinselt. Der riesige Weihnachtsmann, der darauf sitzt, ist wie der Drache des Breitenquartiers zurzeit noch ein mit einem Drahtnetz umwickeltes Metallgerüst.

Ein Kampfjet fliegt am Umzug mit

Ein paar Strassen weiter, an der Tegerfelderstrasse, streicht die Gruppe ARGE Schwanz einen Flugzeugträger. Ihr Motto: Top Gun – angelehnt an den neusten Kinofilm von Tom Cruise, in dem er nach 36 Jahren wieder in den Overall der Filmfigur Maverick gestiegen ist. In der kleinen Scheune nebenan entsteht eine Nachbildung des F/A-18 der Schweizer Luftwaffe. «Eine Anspielung auf die Beschaffung der neusten Kampfflugzeuge», erklärt Gabriel Frei.

Die ARGE Schwanz baut einen F/A-18 vorwiegend aus Holz. Bild: sga Der Flugzeugträger erhält gerade seinen Anstrich. Bild: sga Bild: sga

ARGE Schwanz gehört zusammen mit dem Breitenquartier und der Reederei zu den ältesten Wagenbau-Gruppen an der Würenlinger Fasnacht. Die Gründer benannten die Arbeitsgruppe nach dem Quartier, in dem sie wohnten: dem letzten vor dem Feld, dem Schwanz des Dorfes. Rund 35 Personen, die Kinder miteingerechnet, sind heute Teil der ARGE Schwanz.

Dass am ersten, traditionellen Fasnachtsumzug seit 2020 wie gewohnt wieder 40 Sujets mitmachen, freut André Wenzinger. «Die Hälfte der Gruppen sind aus dem Dorf. Und: Keiner in Würenlingen hat wegen Corona aufgehört.» Die Fasnachtsgesellschaft sei auch während der Pandemie mit den Gruppen in Kontakt geblieben. «Und mit der Strassen- und der Sommerfasnacht im letzten Jahr konnten wir zweimal das Feuer schüren.» Nun hofft er, dass auch Petrus mitspielt und in knapp zehn Tagen der Fasnachtshochburg einen sonnigen Umzug beschert.