Würenlingen Gigantischer Drachen, Winnetou und sandige Berge: Das erwartet Besuchende am grössten Fasnachtsumzug im Aargau Die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen kontrolliert am Samstag die Wagen der Umzugsgruppen. Erstmals war auch die Polizei dabei.

Der Drache reckt schnaubend seinen Kopf gen Himmel. Rauch dringt aus dem weit geöffneten Schlund. Er spannt die Flügel, erhebt sich, dreht seinen Kopf noch einmal bedrohlich nach unten, nach links, nach rechts – dann speit er Feuer.

Sam

Beim Kontrollgang der Fasnachtsgesellschaft Würenlingen am Samstag präsentiert die Wagengruppe «Breitenquartier» ihr gigantisches Werk. Über sechs Meter bauten die diesjährigen «Drachenschlächter» in die Höhe. Insgesamt 1050 Stunden Arbeit stecken dahinter - umgerechnet entspricht dies knapp 44 Tagen, sofern nur ein Wagenbauer ununterbrochen geschweisst und gemalt hätte.

Beim Breitenquartier wirken aber mehr Hände mit. Die Gruppe zählt mit über 40 Erwachsenen sowie Kindern zu den grössten im Dorf. Die Mitglieder seien sehr motiviert, sagt Dominik Bächli. Endlich, nach zwei Jahren Coronaflaute, kann der Würenlinger Umzug am Sonntag wieder stattfinden. Nirgendwo sonst im Kanton werden so spektakuläre Wagen gebaut und so viel Herzblut in die Arbeit investiert.

Nebenan hämmern die «wuerlikids» ihre Skipiste fertig. Es fehlt an Schnee, der Wagen verläuft im Sand. «Das haben wir dem feuerspeienden Drachen zu verdanken», scherzt Mitglied Andrea Prota. In Wahrheit ist es aber dem Klimawandel geschuldet, den sie mit ihrem Wagensujet thematisieren.

Sam Sam Andrea Prota (Mitte) vor dem Berg, der nur noch halb mit Schnee bedeckt ist. Das Matterhorn rechts wird am Sonntag auf dem Wagen befestigt.

Polizei kontrolliert Wagen bereits am Samstag

Erstmals ist bei der Wagenabnahme auch die Stadtpolizei Baden dabei. Bisher wurden die Wagen vor Umzugsstart am Sonntag von den Behörden kontrolliert. Zu spät, falls Mängel aufgedeckt würden. Deshalb habe man in Absprache mit der Fasnachtsgesellschaft und dem Strassenverkehrsamt beschlossen, dies bereits einen Tag früher zu tun, sagt Markus Meyer von der Stadtpolizei.

Markus Meyer (rechts) von der Stadtpolizei Baden kontrolliert die Wagen gemeinsam mit der Fasnachtsgesellschaft. Sam

In der Würenlinger Geschichte musste bisher noch nie ein Wagen vom Umzug ausgeschlossen werden. Pannen, die gab es jedoch. Etwa vor einigen Jahren, als ein Wagen einen Platten hatte und die anderen Umzugsteilnehmenden behinderte. Oder aber auch Motoren, die ausgerechnet dann den Geist aufgaben, wenn ihre grösste Stunde geschlagen hatte. So in der Vergangenheit bei den «Dorfbachsörpflern» geschehen. «Wer seinen Wagen liebt, der schiebt», erklärt Mitglied Christoph Birchmeier halb scherzhaft, halb ernst. Mit fast acht Metern ist ihr Weihnachtswagen dieses Jahr der höchste.

«Endlich weder Fasnacht, das esch jo fascht wie Wiehnacht!» lautet das Motto der Gruppe. Sam

Sicherheit hat bei allen Gruppen oberstes Gebot. Die «Dorfbachsörpfler» verzichteten etwa auf ein Geländer und gurten ihre kleinsten Elfen stattdessen auf Bänkli fest, damit niemand vom Wagen fallen kann. Auch Polizist Meyer zeigt sich beim Kontrollgang zufrieden. Es werde mit hoher Professionalität gearbeitet, bilanziert er.

Sam Sam Links sind die Gurte für die Kinder bereits befestigt. Rechts wird am Samstag noch fleissig gemalt.

In einer Privatgarage mitten im Dorf präsentiert die «Fasnachts AG» ihr Werk. Vor dem Umzug spüre man eine gewisse Nervosität, erklärt Sandra Erne, die Partnerin des Präsidenten Patrick Meier. Sobald das Spektakel starte, falle die Nervosität aber ab; man sei in seinem Element.

Mit 20 Mitgliedern zählen sie zu den kleineren Würenlinger Umzugsgruppen. «Wir brauchen nicht den höchsten Wagen, uns ist es wichtig, mit dem Publikum zu interagieren», sagt Erne. Anders als bei grösseren Gruppen spüren sie ein Nachwuchsproblem. «Ein Ende unserer Gruppe ist absehbar, wir machen es nicht noch einmal 30 Jahre.»

Sandra Erne und ihr Partner Patrick Meier, der Präsident der Gruppe «Fasnachts AG». Kennengelernt haben sie sich vor Jahrzehnten an der Würenlinger Fasnacht. Sam

Aufgeben; das kommt für die meisten Würenlinger Gruppen nicht in Frage. Selbst wenn es Freizeit und Geld kostet - etwa eine Woche Strandferien, wie Fasnachtspräsident André Wenzinger gegenüber der AZ rechnete. «Wir kennen nichts anderes», meint Wenzinger, der seit 13 Jahren als Fasnachtsoberhaupt amtet. «Meine Eltern waren Mitglied beim Breitenquartier, als ich im Dezember 1974 geboren wurde – drei Monate später lag ich im Umzugswagen.»

Sam Sam «Kulturelli Aeignig oje – jetzt wends eus no de Winnetou neh» lautet das Motto der Würenlinger Gruppe «Reederei». Rechts im Bild: Fasnachtspräsident Wenzinger testet den Marterpfahl.

Der 53. Fasnachtsumzug in Würenlingen startet um 14 Uhr. Die AZ berichtet live mit Ticker und Stream.