Würenlingen Frontalkollision verhindert: Autofahrer muss in die Wiese ausweichen, fehlbarer Verkehrsteilnehmer fährt davon In Würenlingen musste am Freitagmorgen ein Autofahrer einem Fahrer ausweichen, der zum Überholen angesetzt hatte. Personen kamen keine zu Schaden. Die Polizei sucht allerdings Zeugen.

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Freitagmorgen auf der Ausserortsstrecke zwischen Würenlingen und Döttingen eine Frontalkollision verhindert. Die Aargauer Kantonspolizei schreibt, dass der 28-Jährige gegen 5.30 Uhr in Richtung Döttingen unterwegs gewesen sei. Dabei sei ihm ein Lastwagen entgegen gekommen. Plötzlich bemerkte der Fahrer allerdings, dass das Auto hinter dem Lastwagen zum Überholen angesetzt hatte. Um die drohende Frontalkollision zu verhindern, sah sich der 28-Jährige gezwungen, nach rechts in die Wiese auszuweichen.

Die Polizei schreibt weiter, dass der 28-Jährige mit dem Schrecken davongekommen sei. Auch wurde sein Wagen nicht beschädigt. Die Person am Steuer des unbekannten Autos fuhr jedoch unbekümmert davon. Aufgrund der Dunkelheit liegen keine näheren Angaben vor. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht deshalb Augenzeugen.

