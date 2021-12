Würenlingen Fasnacht im Februar ist abgesagt – wird aber im Sommer «mit einem rauschenden Fest» nachgefeiert Der Umzug wurde bereits abgesagt, nun folgen auch Guggentattoo und Fasnachtssonntag: Wegen der verschärften Corona-Lage muss die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen die geplanten Anlässe im Februar absagen.

Die Reederei Würenlingen kreierte am letzten Umzug einen Kaiman aus PET-Flaschen Andre Albrecht/Archiv

Fast zwei Jahre ist es her, als rekordhafte rund 17'000 Besucherinnen und Besucher das letzte Mal nach Würenlingen strömten, um am grössten Fasnachtsumzug des Kantons die zahlreichen imposanten Fasnachtswagen zu bestaunen und zur Musik der Guggenmusiken mitzuwippen. In diesem Jahr musste die Fasnachtsgesellschaft Würenlingen wegen der Coronapandemie das Grossereignis absagen.

Für die Ausgabe vom kommenden Februar planten die Fasnächtler ursprünglich, trotz Einschränkungen die fünfte Jahreszeit wieder hochleben zu lassen. Dies aber im kleineren Rahmen ohne Umzug, wie sie im Oktober mitteilten. Nun kommt es anders.

Weil sich nun die Corona-Lage in der Zwischenzeit wieder verschlechtert habe und die Einschränkungen kultureller Anlässe drastisch verschärft worden seien, habe sich die Fasnachtsgesellschaft «schweren Herzens entschieden», die Fasnachtseröffnung vom 8. Januar sowie den Fasnachtsanlass von Ende Februar mit Guggentattoo und mindestens 16 Guggenmusiken am Samstag und dem Fasnachtssonntag zu verschieben, heisst es in einer Mitteilung.

Im Juni soll ein rauschendes Fest steigen

Die Fasnacht 2022 aber nicht gänzlich ausfallen, sondern im Sommer stattfinden. «Ganz unter dem Motto ‹D’Wörelinger Fasnacht läbt ond fägt!› wird die Fasnacht Würenlingen am 18. Juni 2022 mit einem rauschenden Fest nachgefeiert», schreibt die Fasnachtsgesellschaft auf ihrer Website. Man sei zuversichtlich, dass dann ein Fest in angemessenem Rahmen durchgeführt werden könne.

Für das geplante Fasnachtsfest im nächsten Sommer wurden auch wieder, nach einem Jahr Unterbruch, die beliebten Plaketten entworfen. «Diese werden wie gewohnt in Würenlingen von Haus zu Haus verkauft.» Man danke jetzt schon allen, die mit dem Kauf einer Plakette die zuletzt «arg zu kurz gekommene Tradition» unterstützen, so die Fasnachtsgesellschaft.

Die Fasnacht in Würenlingen gehöre seit Urzeiten zur Dorfkultur, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website. Sei dies durch die altbekannten Maskenbälle in den einheimischen Restaurants bis hin zur Neuzeit unter der Organisation der Fasnachtsgesellschaft Würenlingen. Rund 1300 Mitwirkende würden sich in rund 40 Fasnachtsgruppen aus verschiedenen Quartieren, Vereinen, Gruppierungen und Guggenmusiken beteiligen. (az)