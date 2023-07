Würenlingen Ein Dreifachmord, ein widerrufenes Geständnis und ein Medienspektakel: True-Crime-Serie rollt den Fall Lardelli auf Vor fast 40 Jahren ermordete Alfredo Lardelli zwei Prostituierte und den Ehemann seiner Geliebten im Würenlinger Ortsteil Siggenthal Station. Es folgte ein Gerichtsfall, der die Öffentlichkeit in Bann zog. Nun widmet sich die Streamingplattform Oneplus dem spektakulären Fall.

Es war der 13. Dezember 1985, als Alfredo Lardelli in einer Wohnung in Siggenthal Station drei Menschen erschoss: zwei Prostituierte und den Ehemann seiner Geliebten. Der damalige Gerichtspräsident und spätere SVP-Nationalrat Luzi Stamm verurteilte ihn drei Jahre später zu 20 Jahren Zuchthaus. Oneplus, die Streamingplattform von CH Media, rollt in der Serie «Auf der Spur» den Fall des 2015 verstorbenen Immobilienhändlers und extravaganten Lebemannes nun auf. Die Folge wird am Mittwochmorgen um 8 Uhr veröffentlicht.

Alfredo Lardelli mit seiner Geliebten, der er nach dem Rückzug seines Geständnisses versuchte, den Mord anzuhängen. Bild: zvg/oneplus

Am 18. Dezember 1985, fünf Tage nach seiner Tat, betrat ein elegant gekleideter, 29-jähriger Alfredo Lardelli mit seiner 26-jährigen Geliebten und der Tatwaffe die Polizeistation in Baden, um den Dreifachmord zu gestehen. Kurze Zeit später zog er sein Geständnis mündlich wieder zurück. Was folgte, waren akribische Ermittlungen und ein Prozess, der die Öffentlichkeit in Bann zog.

Der damalige Chef der Kriminalpolizei, Urs Winzenried. Bild: zvg/oneplus

In der fünften und letzten Folge der True-Crime-Serie erinnert sich der ehemalige Chef der Kriminalpolizei, Urs Winzenried, an seine erste Begegnung mit dem Dreifachmörder, die Brutalität der Tat, die selbst den erfahrenen Ermittler überraschte und den Widerruf des Geständnisses.

Drei Jahre später kommt es zum Indizienprozess. Fünf Tage dauerte die Verhandlung im März 1989, an der sich Alfredo Lardelli jeden Tag mehr in Szene setzte als tags zuvor. Sowohl der Fall als auch der Angeklagte waren für den damaligen Bezirksgerichtspräsident Luzi Stamm beispiellos, wie er in der Dokumentation erzählt.

Bis zu 300 Schaulustige am Prozess

Luzi Stamm war 1989 Badener Bezirksgerichtspräsident. Bild: zvg/oneplus

Verhandelt wurde angesichts des öffentlichen Interesses im grossen Saal des Wettinger Rathauses. An der Seite des Dreifachmörders stand sein Verteidiger Urs Oswald. In der Doku erinnert er sich an das Phänomen Lardelli und seinen Umgang mit den Medien.

Gerichtsreporterin Rosmarie Mehlin. Bild: zvg/oneplus

Im Saal, in dem bis zu 300 Schaulustige dem Prozess beiwohnten, sass auch Gerichtsreporterin Rosmarie Mehlin. In der Dokumentation verrät sie, wie sie Alfredo Lardelli erlebte und wann dem Mörder das Lachen verging.

Richter Stamm verurteilte ihn schliesslich zu 20 Jahren Zuchthaus, von denen er 14 Jahre absass. 1999 wurde er wegen guter Führung vorzeitig entlassen, führte in Zürich erfolgreich ein Bordell und vertrat als Rechtsvertreter seine Freunde.

Im Gefängnis absolvierte Lardelli eine Bäckerlehre. Bild: zvg/oneplus Lardelli mit Urs Winzenried, dem damaligen Chef der Kriminalpolizei. Bild: zvg/oneplus Lardelli erscheint mit seinem Verteidiger Urs Oswald vor Gericht. Bild: zvg/oneplus

2015 starb Alfredo Lardelli an multiplem Organversagen in einem Zürcher Spital. Er hinterliess drei Ehefrauen und vier Kinder.