AZ

Um sich das nötige Kleingeld für die Instrumente zu verdienen, gingen die jungen Burschen in der Freizeit das Kies der Gemeinde wischen oder Tannen setzen. Wer in der Jugendmusik schon ein Instrument spielte, der trötete auf diesem auch in der Guggenmusik weiter.

Bis heute werden nur Männer aufgenommen

Bei den Statuten lehnte man sich stark an die Rotsee-Husaren aus Ebikon, eine der ältesten Guggenmusiken der Schweiz. Und deshalb wurde in den Statuten auch festgehalten, dass nur Männer aufgenommen werden. «Das hat sich bis heute bewährt», lautet noch immer der Grundtenor, dagegen gab es nie Opposition. Als Namen wurden auch Eichlehuuper, Würenlinger Eichle und andere gehandelt, bevor man sich auf Teemöckeguuger einigte. Mit der Unterstützung der Fasnachtsgesellschaft und einiger älterer Fasnächtler konnten 30 junge Männer am 10. Juni 1972 in der Kegelbahn des Restaurants Frohsinn ihre Guggenmusik gründen.

Pascal Schneider (l.), Präsident der Teemoecke, und Andre Wenzinger von der Fasnachtsgesellschaft Würenlingen. Alexander Wagner

Zurzachs Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner und Andrew Iseli, beide waren schon Präsidenten der Teemöcke, führten die rund 450 geladenen Gäste durch den Jubiläumsabend. Am Anfang wurden die Jungspunde belächelt. «Das hebt ned drü Johr», war der Tenor, wusste Baumgartner aus den Anfangszeiten zu berichten.

Doch die Teemöckeguuger entwickelten sich prächtig und wurden gar zwei Mal Schweizer Meister. Das erste Mal völlig überraschend. Das nächste Jahr zogen sie eine frühe Startnummer, was sie als grossen Nachteil werteten, und landeten weit hinten. Als sie später wieder eine frühe Startnummer bekamen, meldeten sie der Jury: «Die Handballer sind noch nicht da.» Dadurch duften sie später aufspielen und konnten die Jury erneut überzeugen und den zweiten Meistertitel nach Würenlingen bringen.

Die ehemaligen und aktiven Mitglieder der Teemöckeguuger spielen gemeinsam auf der Bühne. Alexander Wagner

Heute sind 38 Aktivmitglieder bei den Teemöckeguuger dabei. Viel mehr ginge denn auch nicht, denn in den Statuten ist festgeschrieben, dass höchstens 45 Personen aufgenommen werden. «Mehr geht gar nicht. Wir brauchen auch noch Platz für das Bier im Car», erklärt Präsident Pascal Schneider lachend. Er ist bereits 13 Jahre dabei. Die Mitglieder sind zwischen 17 und knapp 50 Jahre alt. Die meisten sind aber sehr jung, zwischen 20 und 25 Lenzen.

Eine verschworene Gemeinschaft

Damit sind die Teemöckeguuger offiziell die älteste Guggenmusik in der Fasnachtshochburg Würenlingen. Nur unwesentlich älter als die Steibruchschränzer und etwas älter als die Eichlefääger. «Darauf können wir alle stolz sein», freut sich der Präsident. Natürlich drückt man sich gegenseitig mal einen Spruch rein. «Aber grundsätzlich helfen wir uns gegenseitig aus und ziehen am gleichen Strick», betont der Präsident, der immer wieder auf die verschworene Gemeinschaft der Teemöcke verweist.

Ins gleiche Horn bläst «Jimmy», wie ihn alle nennen, der seit drei Jahrzehnten dabei ist. «Die Faszination ist die Gemeinschaft. Es ist ein reiner Männerverein, mehrheitlich aus Würenlingern. Und die Kameradschaft ist einmalig», erklärt die Glatze der Nation. Höhepunkt des Jubiläumsabends war sicherlich der gemeinsame Auftritt von knapp 80 ehemaligen und aktuellen Teemöckeguuger, welche die Wände so richtig erzittern liessen.