Würenlingen Benzin auffüllen und einkaufen ist wieder möglich: Shell-Tankstelle und Migrolino-Shop feiern die Eröffnung Nach etwas über drei Monaten ist die Tankstelle an der Döttingerstrasse in Würenlingen/Siggenthal Station wieder offen. Auf BP folgen Shell und Migrolino.

Statt BP heisst es an der Tankstelle in Würenlingen nun Shell und Migrolino. Stefanie Garcia Lainez

Von weitem sind die gelben, grünen und orangen Ballone zu sehen, die über der Tankstelle in Würenlingen/Siggenthal Station im Wind hin und her schwingen. Über dem Eingang zum Shop sind nochmals dutzende, kleinere farbige Ballone befestigt. Am Donnerstag um 6 Uhr hat die Shell-Tankstelle mit Migrolino-Shop erstmals geöffnet.

«Nachdem nun ein paar Monate geschlossen war, war es Migrol ein grosses Anliegen die Tankstelle vor Weihnachten wieder eröffnen zu können», sagt Migrol-CEO Andreas Flütsch. «Dieser ambitionierte Bauplan konnte dank eines speziellen Einsatzes unserer interner Bauabteilung sowie der Eigentümerschaft eingehalten werden.» Das Grundstück gehört der Bächli Ima AG, ein Tochterunternehmen der benachbarten Bächli Automobile AG. Firmengründer Ernst Bächli senior war es denn auch, der hier vor über 70 Jahren die erste Tankstelle baute.

Die alten BP-Zapfsäulen wurden in den vergangenen drei Monaten mit neuen ersetzt. Auch wurde eine sogenannte Fast-Charging-Ladesäulen realisiert, um der wachsenden Nachfrage der Elektrofahrzeuge gerecht zu werden. Diese Ausrüstung wird bei allen Neubauten oder bestehenden Shop-Tankstellen der Migrol umgesetzt. Die sechs Parkplätze blieben bestehen.

Im Shop bietet Migrolino täglich Produkte des täglichen Bedarfs an. Dazu zählen Esswaren wie Gemüse, Früchte, Teigwaren, Fleischwaren und Milch, Wein und Softgetränke, aber auch Körperpflegeartikel. Ausserdem sind frische Snacks wie Sandwiche und Gipfeli sowie Kaffee erhältlich. Sitzgelegenheiten bestehen ebenfalls. Insgesamt zählt die Tankstelle mit Shop sechs bis sieben Vollzeitstellen, die sich auf deutlich mehr Mitarbeitende aufteilen.

«Zur Wiedereröffnung offerieren wir allen Treibstoffkunden bis am Sonntag, 18. Dezember, einen Rabatt von fünf Rappen pro Liter», führt Geschäftsführer Andreas Flütsch weiter aus. Auch erhalten die Kundinnen und Kunden einen Flyer mit verschiedenen Eröffnungsangeboten und Bons.

BP-Tankstelle schloss Ende August

Etwas über drei Monate war die Tankstelle in der Nähe des Bahnhofs zu. Ende August hatte BP die Zapfsäulen sowie den Shop mit dem Wild Bean Café geschlossen. «Wie im Retailgeschäft üblich, gibt es laufend Veränderungen im Portfolio. Das heisst, es kommen neue Standorte dazu und andere wiederum verschwinden», teilte die Mediensprecherin des britischen Mineralölunternehmens mit Hauptsitz in London Mitte September gegenüber dieser Zeitung mit. Im Fall von Würenlingen handle es sich um einen Standort, der das Ende seiner Laufzeit erreicht habe.