Würenlingen Auf diesem Platz trainierte schon Murat Yakin: Der grösste Verein des Dorfes feiert sein Jubiläum mit viel Fussball-Prominenz Der FC Würenlingen hat auf seinem Platz bereits hohen Besuch empfangen. Am Wochenende feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest.

.Der heutige Präsident Tom Koller und Hansruedi Frey, der erste Präsident in der Geschichte des FC Würenlingen. Alexander Wagner

Angefangen hat alles mit der Idee dreier junger Männer, in Würenlingen einen eigenen Fussballverein zu gründen. Doch sie wussten nicht genau wie. Also wandten sie sich an den Bauunternehmer Hansruedi Frey. «Ich hatte etwas Bedenken. Wir hatten damals keinen eigenen Sportplatz», gibt der heute 81-Jährige lachend zu. Doch er hörte sich in seinem Umfeld um und fand viele Mitstreiter, die bereit waren, zu helfen oder selber zu spielen.

Der spätere Gemeinderat organisierte auch den ersten Trainingsplatz des künftigen FC Würenlingen: auf dem Platz beim Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen. An der Gründungsversammlung im legendären Würenlinger «Bären» waren im August 1972 genau 50 Personen dabei.

Danach ging alles schnell: Im Oktober fand die erste Generalversammlung statt, im November konnte die erste Mannschaft in der 4. Liga und die zweite Equipe in der 5. Liga antreten. Daneben hatten die Würenlinger bereits drei Juniorenteams und eine Seniorenmannschaft. Heute, 50 Jahre später, zelebriert der FC Würenlingen sein Jubiläum mit einem dreitägigen Fest und zahlreichen Prominenten aus der Fussballwelt.

Nach 20 Jahren hatte der Verein seinen eigenen Platz

Doch zurück zu den Anfängen: Das grösste Problem blieb bestehen – der Verein hatte keine wirkliche Heimat und spielte weiter beim PSI. Nach vielen Verhandlungen, Umzonungen und taktischem Geschick – auch des ersten Präsidenten Hansruedi Frey – gelang es doch noch: Im Sommer 1993, mehr als 20 Jahre nach der Vereinsgründung, fand der Spatenstich statt und im Mai 1995 konnte die Sportanlage Kuhgässli mit zwei Rasenplätzen und einem Sandplatz eröffnet werden.

Das geplante Betriebsgebäude musste aus finanziellen Gründen noch länger warten.

Mit 500 Mitgliedern der grösste Verein des Dorfes

Wer an Würenlingen denkt, dem kommt wohl zuerst die im ganzen Kanton bekannte Fasnacht in den Sinn. Doch mittlerweile ist der FC Würenlingen mit knapp 500 Mitgliedern der grösste Verein des Dorfes. Die Anzahl der Teams – für Dreikäsehochs bis routinierte Kicker – ist mittlerweile auf 22 Teams ­gewachsen. Sie alle könnten auf einer hervorragenden Infrastruktur und einer Rasenqualität trainieren, die in der ganzen Region bekannt sind.

Früher spielte Murat Yakin für die Nati heute trainiert er die Mannschaft. Keystone

So war auch die Schweizer Nationalmannschaft mehrmals auf dem Platz zu Gast, etwa 1996, als der heutige Nati-Trainer Murat Yakin unter Rolf Fringer spielte. «Und wir haben viele Komplimente bekommen», erinnert sich der mittlerweile 81-jährige Frey lachend.

Die Infrastruktur des Vereins wurde immer besser: 2001 konnte endlich das Betriebsgebäude eingeweiht werden und 2015 wurde der moderne Kunstrasen in Betrieb genommen – sodass die 22 Mannschaften seither das ganze Jahr trainieren können. «Trotzdem stossen wir langsam an unsere Grenzen», sagt der aktuelle Präsident Tom Koller.

Rolf Fringer war 1997 mit der Schweizer Nati in Würenlingen bereits zum zweiten Mal zu Besuch. Keystone

Dieses Wochenende soll das Jubiläum ausgiebig gefeiert werden. Und wie es sich für einen Dorfverein gehört, packen alle mit an: So wird das Fanionteam das grosse Festzelt für rund 500 Personen aufbauen.

Der ganz grosse sportliche Erfolg blieb den Würenlingern noch versagt, die 3. Liga war bis jetzt das höchste der Gefühle. «Es kommt immer darauf an, welchen Weg man wählt. Bei uns sollen mindestens 50 Prozent eigene Spieler sein», betont Präsident Koller. «Und dies zu Gotteslohn», wie er bestimmt nachschiebt.

Bei Würenlingen erhalten die Spieler keine Spesen oder Prämien. Und den Mitgliederbeitrag müssen die Akteure des Fanionteams nur dank eines Sponsors nicht aus der eigenen Tasche bezahlen. «Wir wollen in die Breite wachsen, sodass alle Junioren bei uns einen Platz haben. Aber wir wollen auch eine Talentschmiede für die Region sein, damit wir diese in die Aktivmannschaften integrieren können», gibt der Präsident den Weg vor.

FCZ-Legenden spielen auf dem Kuhgässli

Dass er in der Fussballwelt gut vernetzt ist, zeigt die Tatsache, dass am Freitag zum Auftakt der Festivitäten zahlreiche FCZ-Legenden – angeführt vom Präsidenten Ancillo Canepa persönlich – auf das Kuhgässli kommen. Angekündigt sind auch Raimondo Ponte, Georges Bregy und Johan Vonlanthen, der vor 18 Jahren an der EM in Portugal gegen England als jüngster Torschütze an einem EM-Turnier in die Geschichtsbücher einging.

Auf dem Kunstrasenplatz in Würenlingen trainierne zahlreiche Mannschaften. Im Hintergrund sieht man das Tipi-Zelt, das extra für das Jubiläum aufgebaut wurde. Alexander Wagner

Unter der Führung von OK-Präsident René Anklin hat der FC ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt, bei dem für alle etwas dabei ist. Auf dem Fussballfeld – sämtliche Teams tragen über das Wochenende ihre Partien in Würenlingen aus –, im grössten Tipi-Zelt der Schweiz oder im Festzelt. Und der Auftritt der Gugge Steibruchschränzer in der Pause darf in der Fasnachtshochburg Würenlingen natürlich auch nicht fehlen.