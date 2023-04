Wohneigentum Klingnau als günstigstes Pflaster für Wohnungen im Aargau: Studienmacher verteidigen ihre Analyse Im Aare-Städtchen soll es die preiswertesten Wohnungen der gesamten Nordwestschweiz geben. Ein Experte äusserte Zweifel. Nun erklären die Studienmacher, wie die Analyse zustande gekommen ist.

In Klingnau sind gemäss einer Studie im vergangenen Jahr neun Wohnobjekte verkauft worden. Bild: Valentin Hehli

Für durchschnittlich 400’000 Franken erhält man in Klingnau eine Wohnung. Das hat vor kurzem eine breit abgestützte Analyse der Immobilien-Portale Homegate und ImmoScout24 zusammen mit dem Swiss Real Estate Institute ergeben (die AZ berichtete). Somit ist das Aare-Städtchen die günstigste Gemeinde in der ganzen Nordwestschweiz. Nur: Ein Immobilienexperte aus der Region zeigte sich erstaunt über diese Auswertung. Im Zurzibiet gebe es mehrere preiswertere Gemeinden, sagte er gegenüber dieser Zeitung. Nun erklären die Studienmacher, auf welche Zahlen sich die Analyse im Fall von Klingnau bezieht.

In ihrer Analyse würden die Durchschnittspreise von Gemeinden genannt, in denen mindestens fünf Verkäufe im Jahr 2022 durchgeführt wurden, schreibt das Swiss Real Estate Institute. Gemeinden, bei denen im Datenpool weniger als fünf Transaktionen erfasst wurden, werden in der Studie nicht ausgewertet. «Im Fall von Klingnau wurden im Datenpool neun Transaktionen erfasst. Die verkauften Objekte waren im Durchschnitt 25 Jahre alt, hatten 100 Quadratmeter Wohnfläche und 3½ Zimmer.» Sie seien zu einem Durchschnittspreis von 400’000 Franken veräussert worden.

Das entspricht einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4000 Franken. Zum Vergleich: Gemäss dem Immobilienexperten liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine Altbau-Eigentumswohnung in Klingnau aktuell in der Grössenordnung von 5300 Franken. Er bezieht sich dabei auf die Zahlen des Beratungs- und Forschungsunternehmens Fahrländer Partner AG. Laut Immo-Portal Comparis sind es im Schnitt sogar 6171 Franken.

«Informationen über effektive Verkaufspreise von Eigenheimen sind ein knappes Gut», schreibt das Swiss Real Estate Institute dazu. «In den meisten Schweizer Kantonen ist das Grundbuch in Bezug auf den Verkaufspreis nicht öffentlich.»

Und die auf Immobilienplattformen ausgeschriebenen Verkaufspreise würden eine Annäherung zu den sogenannten effektiven Verkaufspreisen bieten. «Allerdings handelt es sich bei den in Online-Inseraten gelisteten Summen um Angebotspreise. Praktisch vergleichbar mit einem Preisschild zu einem bestimmten Objekt», so das Swiss Real Estate Institut. Dieser Angebotspreis könne über oder unter dem später zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarten Kaufpreis liegen.

Die einzige Datenquelle für effektive Verkaufspreise von Eigenheimen sei der Swiss Real Estate Datenpool, ein Non-Profit-Verein von drei grossen Banken. Dort würden effektive Verkaufspreise von Eigenheimen anonymisiert und in der Regel pro Gemeinde genau angegeben. «Dieser Datenpool enthält einen Anteil aller Verkaufstransaktionen der Schweiz, aber nicht alle.»