Wislikofen

Der Swiss Location Award zeichnet jährlich in zehn Kategorien die besten Hotels, Restaurants sowie Kongress- und Eventlocations der Schweiz aus. Im Kanton Aargau sind insgesamt 59 Lokale unter den Nominierten. Im Bezirk Zurzach sind dies das Fisibacher Ebianum mit dem Baumaschinenmuseum, das Schloss Klingnau aus dem 13. Jahrhundert sowie die Klingnauer Waldhütte. Im Bezirk Baden hat es gleich 17 Lokale in der Auswahl: in Spreitenbach das Hilton Garden Inn und die Umweltarena, in Baden das Trafo, die Giesserei Oederlin, die Villa Boveri, die Jugendherberge, die Halle Alte Schmiede, das Nordportal, die Eventküche, das Swiss-Belhotel du Parc sowie das Atrium Hotel Blume, das Restaurant Fahr in Sulz-Künten, in Wettingen der Schalander Eventraum der Lägerebräu sowie der Gasthof Sternen, das Ritter-Stübli in Stetten, das Casa Colonial in Neuenhof und die Waldhütte in Bellikon.