Wislikofen «Jetzt sind wir alle voneinander getrennt»: Wie diese ukrainische Familie Weihnachten feiert – ohne traditionelle Festessen, Baum und Vater In normalen Zeiten dauern in der Ukraine die Weihnachtsfestlichkeiten einen Monat. Doch der Krieg hat alles verändert. Das spürt und erlebt auch eine ukrainische Familie, die in Wislikofen Zuflucht gefunden hat.

Svetlana Kotylko ist mit ihren drei Kindern und ihrer Mutter im März aus der Ukraine geflüchtet. Stefanie Garcia Lainez

Normalerweise feiern Svetlana Kotylko und ihre Familie Weihnachten mit einem grossen Fest. Zwölf verschiedene Fastenspeisen werden an Heiligabend serviert. In ihrem Heimatort in der Hauptstadt Kiew steht jeweils ein grosser, hell erleuchteter Weihnachtsbaum auf dem grossen Platz neben der Sophienkathedrale. In diesem Jahr ist aber alles anders.

Nach dem Angriff Russlands Ende Februar flüchtete Svetlana Kotylko zusammen mit den drei Söhnen und ihrer Mutter aus der Ukraine. Unterdessen wohnen sie in Wislikofen, während ihr Ehemann Volodymyr Kotylko in Kiew zurückblieb, um sein Land zu verteidigen und dort nun fast täglich alle Generatoren einer Schule mit 200 Litern Benzin auffüllt. «In der Ukraine hatten wir alles ausser Sicherheit», sagt sie. «Und hier haben wir nichts – ausser Sicherheit.»

Als Ende Februar die russischen Truppen einmarschierten, befand sich die Frontlinie schon bald vor Kiew, zehn Kilometer vom Haus der Familie Kotylko entfernt. Vom Fenster aus sahen sie Raketen einschlagen. «Mit drei Kindern konnte ich nicht dort bleiben. Das war zu gefährlich», sagt die 44-Jährige, die in ihrem Heimatland als Finanz- und Betriebsleiterin einer Kette von Privatschulen arbeitete.

Also trat sie zusammen mit ihrer Mutter und den jüngeren Söhnen Ostap (3) und Andry (damals noch 4) die Flucht via Moldawien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei nach Polen an – während der älteste, der damals 14-jährige Igor, sich im Westen bei seiner Grossmutter befand und alleine zu Fuss über die Grenze nach Polen marschierte. In der polnischen Hauptstadt Warschau sahen sie Igor endlich wieder. «Das Ganze war richtig surreal, wie in einem Film.»

Bei Bekannten fanden Svetlana Kotylko und ihre Familie in verschiedenen europäischen Ländern Unterschlupf, bis sie schliesslich nach Bad Zurzach gelangten, wo sie ein ehemaliger Arbeitskollege vorübergehend aufnahm. Er war es auch, der die Familie an die Ukraine-Treffs im Zurzacher Ortsteil Wislikofen mitnahm. Dort trafen sie auf Verwandte ihrer heutigen Gastfamilie, bei der sie nun in einer Einlegerwohnung mit drei Zimmern wohnen.

Zwölf Speisen werden an Heiligabend serviert

Kaum fällt das Gespräch auf die zahlreichen Weihnachtstraditionen der Ukraine, strahlt Svetlana Kotylko. «Das sind die Speisen, die wir an Heiligabend servieren», sagt sie und zeigt auf das Foto auf ihrem Handy auf dem Tisch. Ostap schlürft derweil an seiner heissen Ovi, während draussen vor der Wislikofer Propstei der Schnee dem Regen weicht. «Wir servieren Pilze, Randen und anderes Gemüse und Früchte. Die wichtigste Speise ist aber Kutja. Sie besteht aus Weizen, Honig, getrockneten Rosinen und Mohn.»

Die verschiedenen Zutaten würden das reichhaltige Leben symbolisieren – viele süsse Geschmäcker und gleichzeitig das Grundlegende. «Ich koche es jedes Jahr, die Kinder lieben es.» Auf dem Esstisch stehe jeweils ein Bouquet aus Weizen und Gräsern – ein Symbol für den Wunsch nach Wohlstand für das kommende Jahr.

Die Fastenspeisen werden an Heiligabend serviert. zvg

Heiligabend feiern die Ukrainerinnen und Ukrainer aber nicht am 24. Dezember, sondern am 6. Januar: Denn die orthodoxe Kirche richtet sich nach dem julianischen und nicht nach dem gregorianischen Kalender. «Alles ist rund zwei Wochen verschoben», erklärt Svetlana Kotylko. So wird der Gedenktag des heiligen Niklaus von Myra nicht am 6., sondern am 19. Dezember begangen. Der Tag markiert auch den Beginn der einen Monat dauernden Festlichkeiten, die mit der Taufe Jesu am 19. Januar enden.

Weihnachten wird zwei Mal gefeiert

«Sviatyi Mykolaj», also der Samichlaus, bringt den Kindern Guetzli, Lebkuchen und Geschenke. Aber nur für die Kinder. Die Erwachsenen kommen am 31. Dezember zum Zug. Dort erscheint «Did Moroz» oder Väterchen Frost, eine Märchenfigur, die dem Weihnachtsmann ähnelt.

«Während der Sowjetunion wurde er zu ‹Did Moroz› transformiert. Die Kirche war ja damals nicht willkommen», erklärt Svetlana Kotylko und ergänzt, dass diese Figur in diesem Jahr wohl komplett verschwindet. Keine Geschenke gibt es dafür an Heiligabend und am Weihnachtstag, am 6. und 7. Januar. «Die Familie und das Zusammensein stehen im Vordergrund.» Am Weihnachtstag geht die ganze Familie in die Kirche. Die Messe findet jeweils auch draussen statt.

«Eigentlich haben wir in der Ukraine zwei Mal Weihnachten», sagt die 44-Jährige. Denn die katholischen und protestantischen Christen in ihrem Heimatland feiern wie in der Schweiz am 24. und 25. Dezember. 2017 erklärte das Parlament, die «Werchowna Rada», den 25. Dezember zusätzlich zum 7. Januar zum offiziellen Feiertag. «Und in diesem Jahr dürfen die ukrainischen Kirchen erstmals diesen Tag zelebrieren», sagt Svetlana Kotylko, während sich Ostap ein Blatt Papier und einen Stift schnappt und ein grosses T zu schreiben beginnt.

Besonders wichtig sind die traditionellen Weihnachtslieder, die «Koljadky» und «Schchedrivky». Das Berühmteste ist das ukrainische Volkslied «Schchedryk», im englischsprachigen Raum auch als «Carol of the Bells» bekannt, das Freude und Erfolg im neuen Jahr wünscht. Svetlana Kotylko legt nochmals ihr Handy auf den Tisch und spielt ein Video ab. Es zeigt ihren Mann, der das Lied für seine Familie singt, als er während eines Blackouts den Generator der Schule auffüllte.

Volodymyr Kotylko singt zvg/Volodymyr Kotylko

Am Ende des Liedes gehen im Hintergrund die Lichter wieder an. «Ich sagte ihm: ‹Schau, das Lied wirkt!›», erzählt sie und lacht.

Statt Weihnachtsbaum nur einen Stern

Dann wird Svetlana Kotylko nachdenklich. «In diesem Jahr ist uns nicht nach Feiern zumute.» Alle, insbesondere die Kinder, seien aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen worden. «Unser Leben ist kaputt», sagt sie und ergänzt: «In der Ukraine kämpfen wir ums Überleben, hier um unsere Existenz.» Auch sei Weihnachten normalerweise ein Fest, bei dem die Verbundenheit in der Familie im Zentrum stehe.

«Jetzt sind wir aber alle voneinander getrennt.» Sie ist mit den Kindern in der Schweiz, ihr Mann, ihr Bruder sowie ihr Vater in Kiew, und die Familie ihrer Tante hat in den USA Zuflucht gefunden – ihre Wohnungen in Charkiw sind völlig zerstört.

Statt eines grossen, geschmückten Tannenbaum ziert in diesem Jahr nur ein leuchtender Stern das Wohnzimmer. «Ein Geschenk der Gastfamilie», sagt Svetlana Kotylko.

zvg zvg Svetlana Kotylko mit ihrem Mann Volodymyr an Weihnachten 2021 – in Wislikofen hängt in diesem Jahr ein Stern am Fenster. zvg

Auch auf das Festessen mit den zwölf Speisen wird in diesem Jahr verzichtet. Immerhin gab es einen Adventskalender. Und Ostap und Andry haben bereits ein Geschenk erhalten – der jüngere wünschte sich einen Helikopter, der ältere eine leere Paketschachtel. Bestellt hatte sie der Vater der beiden Buben aus der Ukraine. Mit einem einzigen Paket habe die Post gleich beide Wünsche erfüllt. «Wir lieben die Schweizer Post», fügt sie an und lacht.

Eine kleine Feier wird es noch am 21. Dezember geben. Dann wird Ostap vier Jahre alt. Zu Heiligabend ist die Familie am Fest der Gastfamilie eingeladen. Etwas Weihnachtsstimmung wird auch am 6. Januar nochmals aufkommen: «Vielleicht koche ich für die Kinder noch ‹Kutja›.»