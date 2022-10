Winzerfest Döttingen Sie schauen nur auf die Etikette? So werden Sie zum echten Weinkenner Das grösste Winzerfest der Deutschschweiz findet endlich wieder statt! Sie trinken zwar gerne Wein, haben aber keine Ahnung davon? Hier gibt's Hilfe.

Auch als Weinbanause kann man ans Winzerfest nach Döttingen. Keystone

Dieses Wochenende findet das Winzerfest in Döttingen statt – das grösste Winzerfest der Deutschschweiz. Wer sich nun als Weinbanause outet, muss sich nicht vor dem Fest fürchten. Die Weinkennerin Madelyne Meyer, Autorin von «Endlich Wein verstehen», hat die wichtigsten Tipps zusammengefasst:

1. Versuchen Sie schon mal gar nicht so zu tun, als hättest du Ahnung. Stellen Sie lieber Fragen. Zum Beispiel: Welchen Wein könnte ich für eine Gruppe auftischen? So bekommen Sie einen Wein, der wahrscheinlich einer breiteren Masse gefällt. Zusätzlich könnten Sie fragen, wo die Reben standen, wie das letzte Weinjahr war und wie sich das auf den Wein ausgewirkt hat.

2. Wir Menschen sind sehr visuelle Wesen und viele achten beim Weinkauf erst mal auf die Etikette. Diese zeigt je nachdem, wie viel Mühe sich die Winzerin oder der Winzer gab – die Liebe fürs Detail –, aber nicht, wie gut der Wein ist. Weinflaschen mit schönen Etiketten lassen sich jedoch besser verschenken.

3. «Probieren geht über Studieren» lautet die Devise. Probieren Sie so viele Weine wie möglich, denn so erkennen Sie am schnellsten, welcher Ihnen schmeckt oder eben nicht. Sie können den Winzer oder die Winzerin auch nach dem eigenen Lieblingswein fragen und diesen probieren. Dann bekommen Sie in den meisten Fällen einen guten Tropfen.

4. Apropos probieren. Wie macht man das denn überhaupt richtig? Eine Anleitung: Egal ob es roter, weisser oder sogar schaumiger Wein ist: zuerst wird geschwenkt. Durch das Schwenken des Glases werden Aromen freigesetzt und man schmeckt den Wein besser. Danach nehmen Sie einen grossen Schluck – Nippen ist nicht. Lassen Sie sich einen Moment Zeit und lassen Sie den Wein wirken. Erst dann fällen Sie ein Urteil: Ja, den mag ich oder nein, der ist nicht so mein Ding.