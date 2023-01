Villigen Auto-Bremsen weiter optimieren: Wie das Paul-Scherrer-Institut erfolgreich mit Partnern zusammenspannte Forschende des Paul-Scherrer-Instituts in Villigen und Mitarbeiter des Technologietransferzentrums ANAXAM sowie des Industriepartners Audi Sport haben mit Neutronen einen Bremssattel in Aktion durchleuchtet und Potenzial für Optimierungen aufgezeigt.

Mit Hilfe der Schweizer Spallationsneutronenquelle SINQ konnte David Mannes gemeinsam mit einem Team von ANAXAM und Audi die Funktion von Bremskolben exakt analysieren. Paul-Scherrer-Institut/Mahir Dzambegovic

Von Bremsen hängen Menschenleben ab. Sie sollen schnell zupacken und beim Lösen des Bremspedals sofort wieder in ihre Ruheposition gehen. Fahren sie dabei nicht ganz zurück, kann das zu einem Energieverlust führen. Beim Autofahren bekommt man davon nichts mit und es beeinträchtigt auch nicht die Funktion der Bremse. Allerdings kann sich das in einer schlechteren CO 2 -Bilanz des Fahrzeugs niederschlagen.

Forschende des Paul-Scherrer-Instituts PSI und Mitarbeitende von ANAXAM sowie des Industriepartners Audi Sport sind der Sache nun auf den Grund gegangen: Mit Neutronen aus der Schweizer Spallationsneutronenquelle SINQ des PSI haben sie einen Bremssattel durchleuchtet und dabei aufgezeigt, wie man die Bewegung der Bremskolben visualisieren und optimieren kann.

Der Bremssattel umfasst die rotierende Bremsscheibe wie eine Zange. Tritt der Fahrer aufs Bremspedal, schiebt der hydraulische Druck aus der Bremsleitung mehrere Kolben nach vorne, diese pressen die beiden Bremsbeläge – einer auf jeder Seite – gegen die Bremsscheibe und diese stoppt durch die hohen Reibungskräfte.

Gemeinsam eine Messmethode entwickelt

ANAXAM in Villigen ist ein Technologietransferzentrum, das vom PSI mitgegründet wurde und Industrieunternehmen bei der Nutzung der Forschungsinfrastruktur des PSI unterstützt. Industriepartner in dem Projekt war Audi Sport. Mathias Kolb, Entwicklungsingenieur bei Audi Sport im deutschen Neckarsulm, hatte sich an seinen früheren Kollegen Matthias Wagner gewandt, der inzwischen leitender Ingenieur bei ANAXAM ist.

Gemeinsam mit David Mannes vom PSI haben sie eine Messmethode entwickelt, um live in den Bremssattel hineinzuschauen und nach Optimierungsmöglichkeiten zu fahnden. Das ist am PSI nun erstmals gelungen.

Auto-Bremsen mit Hilfe von Neutronen verbessern

Schnell war den Partnern klar, dass Röntgenstrahlen dafür nicht in Frage kommen, weil sie Metalle schlecht durchdringen. Anders Neutronen: Für sie ist das Aluminium des Bremssattels nahezu transparent, gleichzeitig sind sie sehr empfindlich für leichte chemische Elemente. Deshalb ist die Bremsflüssigkeit, die unter anderem wasserstoffhaltige Substanzen enthält, gut im Bild zu erkennen.

Für die Experimente, die 2021 begonnen und Ende 2022 abgeschlossen wurden, stellte das PSI die Neutronenstrahllinie und ihr Know-how zur Verfügung: Das Experiment wurde an der Strahllinie Neutra der Spallationsquelle SINQ durchgeführt. Dazu wurde ein Detektor verwendet, der die Neutronen hinter der Versuchsanordnung registriert und letztendlich ein zweidimensionales Bild aus dem Inneren des Bremssattels liefert.

Vor dem Detektor montierte ANAXAM einen Bremssattel. Ergänzt wurde der Aufbau durch eine speziell entwickelte Hydraulik, die realistische Bremsdrücke bis 100 bar ermöglicht. Eine Klimakammer zur Temperierung des Bremssattels simulierte verschiedene Betriebszustände. Anders als auf der Strasse drehte sich die Bremsscheibe in den Versuchen nicht.

Das Lüftspiel ist entscheidend

Der Bremssattel mit den sechs Hydraulikkolben – drei auf jeder Seite – sind deutlich zu erkennen, ebenso selbst winzigste Abweichungen im Hub der Kolben. Dort zeigt sich zum Beispiel, dass das Lüftspiel – der Abstand des Bremsbelags in Ruheposition von der Bremsscheibe – beim unteren Kolben des äusseren Bremsbelags korrekte 0,4 Millimeter beträgt, während es bei den fünf anderen Kolben teilweise unter 0,3 Millimeter sind.