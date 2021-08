Vermisstmeldung Veruccia Von Arx aus Schinznach Bad wird vermisst Seit Sonntagnachmittag wird Veruccia Von Arx aus Schinznach Bad vermisst. Da alle bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, bittet die Kantonspolizei Aargau die Öffentlichkeit um Hilfe.

Veruccia Von Arx aus Schinznach Bad wird vermisst zvg/Kapo AG

Die Vermisste hatte ihren Wohnort in Schinznach Bad am Sonntagnachmittag mit unbekanntem Ziel verlassen, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung am Montag. Sie sei auf Medikamente angewiesen. Sämtliche Ermittlungen und Suchmassnahmen seien bislang erfolglos geblieben.

Veruccia Von Arx ist 160 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Zuletzt habe sie ein weisses T-Shirt und braune Hosen getragen, dazu schwarze Sneakers mit weisser Sohle. Sie habe eine schwarze Tasche mitgeführt.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte bei der Kantonspolizei Aargau via Notrufnummer 117 melden.