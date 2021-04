Verkehr Schwerer Unfall in Döttingen – Hauptstrasse Richtung Würenlingen musste vorübergehend gesperrt werden Am Dienstagabend hat sich in Döttingen ein schwerer Unfall ereignet. Involviert sind gemäss ersten Erkenntnissen drei Fahrzeuge.

Ein Auto liegt seitlich in der Wiese. pz

(cri/pz) Am Dienstagabend ist es in Döttingen auf der Ausserortsstrecke in Richtung Würenlingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Involviert waren demnach drei Autos. Eines wurde in die Wiese neben der Strasse geschleudert und liegt auf der Seite, wie Fotos zeigen.

Die Strasse musste gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Mittlerweile ist die Strasse aber wieder befahrbar, die Unfallstelle demnach geräumt. Zudem waren zwei Ambulanzen vor Ort, auch die Feuerwehr ist aufgeboten worden.

pz

Wie es zum Unfall kommen konnte und ob es verletzte Personen gibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auch die Feuerwehr ist vor Ort. pz

Update folgt...