Urteil Illegaler Kiesabbau: Mitarbeiter einer Tiefbaufirma zieht mit Beschwerde vor Obergericht – und kassiert höhere Strafe Ein Vertreter eines Unternehmens, das auf Aushubarbeiten spezialisiert ist, hat ein Urteil des Bezirksgerichts Baden weitergezogen. Das kommt den Zurzibieter nun teuer zu stehen.

Wollen grosse Unternehmen Kies abbauen wie in dieser Grube, müssen sie dafür eine Bewilligung haben. Das gilt auch für Privatpersonen im kleinen Stil. (Symbolbild) AZ-Archiv

Martin (Name geändert) soll im Oktober 2017 illegal Kies abgebaut haben. Dies im Zusammenhang mit einem Bauprojekt in einer Gemeinde im Bezirk Baden. Den Kiessand liess er ohne Bewilligung auf der Nachbarparzelle ausheben – im Auftrag des Grundstückbesitzers und Bauherren, der deshalb bereits 2020 per Strafbefehl verurteilt worden war.

Der Bauherr hatte unter anderem geplant, auf seinem Grundstück eine Remise zu erstellen und diese um 30 Zentimeter anzuheben. Für das Bauprojekt lag zwar eine Bewilligung vor, nicht aber für den Abbau von Kiessand für diese Remise. Martin musste sich deshalb im vergangenen Jahr vor dem Bezirksgericht Baden verantworten wegen der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer durch fahrlässige Ausbeutung von Kies ohne Bewilligung.

Als Vertreter eines Tiefbauunternehmens, das auf Aushubarbeiten spezialisiert sei, hätte der Zurzibieter sicherstellen müssen, dass eine Bewilligung für den Abbau vorliege, hatte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift geschrieben. Der gelernte Maurer ist seit mehr als 30 Jahren – mit mehreren Unterbrüchen – in leitender Funktion bei der Tiefbaufirma angestellt.

Der Bauherr gab damals vor Gericht an, dass er mit dem zuständigen Bauverwalter der Gemeinde gesprochen, dessen Rat, die Baubewilligung noch einmal genau durchzulesen, aber nicht befolgt habe. «Vor lauter Euphorie», weil dessen Rückmeldung so positiv gewesen sei.

Martin sagte wiederum aus, dass er nicht gewusst habe, dass es eine Extrabewilligung brauche. «Wenn wir einen Auftrag erhalten, gehen wir davon aus, dass der Bau bewilligt ist.» Das Tiefbauunternehmen würde keine Einsicht in Baubewilligungen erhalten.

Nachträgliche Bewilligung wurde erteilt

Bei einem Augenschein der Gemeinde wurden diverse Verstösse gegen die erteilte Baubewilligung festgestellt und ein Baustopp verfügt. Der Bauherr wurde aufgefordert, für den Kiesaushub eine nachträgliche Baubewilligung einzuholen. Dieses Gesuch wurde zwar bewilligt, dennoch reichte die Gemeinde Strafanzeige gegen den Bauherren und Martin ein.

Letzterer bestritt vor dem Bezirksgericht, für den illegalen Kiesabbau verantwortlich zu sein. Auch habe er nicht gewusst, dass eine solche Bewilligung gar nicht vorgelegen habe.

Der Beschuldigte sass dabei nicht das erste Mal vor Gericht. Ein Vergehen, für das er im Jahr 2016 zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 18 Monaten und einer Busse von 4000 Franken verurteilt worden war, hatte ihn über die Region hinaus bekannt gemacht.

2018 war er zudem wegen des Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt worden, weil er zu viel geladen hatte. Der Staatsanwalt forderte deshalb vor dem Bezirksgericht unter anderem, dass die Probezeit verlängert und die bedingte Geldstrafe widerrufen werde.

Dem folgte das Bezirksgericht nicht, sprach Martin wegen illegalen Kiesabbaus schuldig und verurteilte ihn als Zusatzstrafe zum Urteil von 2018 zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 140 Franken mit einer Probezeit von zwei Jahren.

Obergericht verschärft die Strafe

Dagegen legte Martin Berufung ein und forderte einen Freispruch. Unter anderem argumentierte er, dass der Bauherr bereits verurteilt worden sei. Es handle sich deshalb um eine bereits abgeurteilte Sache. Das Obergericht erklärte aber, dass das Doppelbestrafungsverbot voraussetzt, dass sich ein zweites Strafverfahren gegen dieselbe beschuldigte Person richtet. «Dies ist vorliegend offenkundig nicht der Fall», schreibt das Obergericht in seiner Beurteilung.

Das Obergericht stellte zudem fest, dass der Beschuldigte schon vor dem Baustart wusste, dass der Bauherr die Absicht hatte, bei der Nachbarparzelle Kies abzubauen. Auch müsse Martin zumindest für möglich gehalten haben, dass keine Bewilligung für den Kiesabbau vorlag. «Der Beschuldigte hat es unterlassen, das Vorliegen der Bewilligung für den Kiesaushub sicherzustellen», heisst es in der Begründung.

Das Obergericht bestätigt das Strafmass der Vorinstanz, verwandelt aber die bedingte Geldstrafe in eine unbedingte. Denn: Martin wurde knapp 2,5 Jahre nach dem illegalen Kiesabbau erneut straffällig und deshalb im März 2022 wegen des Vergehens gegen das Umweltschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 140 Franken bedingt verurteilt bei einer Probezeit von drei Jahren.

Die bedingten Strafen hätten keine nachhaltige Wirkung im Umgang mit der Umwelt gezeigt, argumentiert das Obergericht. Das heisst nun: Martin muss die 20 Tagessätzen à 140 Franken zahlen. Hinzu kommen die Verfahrenskosten von fast 2100 Franken, die er berappen muss.

Bezüglich des Falls von 2016, der hohe Wellen geschlagen hatte, verzichtete das Bezirksgericht Baden auf den Widerruf der bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten und sprach stattdessen eine Verwarnung aus. Dies ist von Martin unangefochten geblieben, das Obergericht bestätigt nun den Entscheid des Bezirksgerichts.