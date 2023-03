Unteres Aaretal Wechsel in der Führung der Tagesstrukturen: Marlis Widmer kehrt an ihre beruflichen Wurzeln zurück Seit bald fünf Jahren gibt es die Tagesstrukturen für die Gemeinden Döttingen, Klingnau und Koblenz. In dieser Zeit ist die Nachfrage ständig gestiegen. Vor kurzem hat Marlis Widmer die Leitung von ihren Vorgängerinnen übernommen.

Marlis Widmer (Mitte) mit ihren Vorgängerinnen Simone Hunziker (links) und Sarina Bücheler (rechts). zvg

Im August 2018 starteten die Tagesstrukturen an den Standorten Döttingen, Klingnau, Koblenz. Aufgebaut und geführt wurde das Angebot durch Sarina Bücheler. Im Frühling 2019 kam Simone Hunziker dazu. Die beiden teilten sich das Pensum auf. Bücheler und Hunziker haben sich auf Ende letzten Jahres entschieden, neue Wege zu gehen.

Die Tagesstrukturen Döttingen/Klingnau/Koblenz bieten an den offiziellen Schultagen der Gemeinden eine Frühbetreuung, einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbetreuung der Kinder an. Mittlerweile habe die Organisation eine Grösse erlangt, die zeitlich von der Leitung noch mehr abverlange, schreiben die involvierten Gemeinden in einer Mitteilung.

Von der Kinderkrippe über Tierschutzverein bis hin zum Job-Coach

Nachfolgerin der beiden ist Marlis Widmer. Die gelernte Kindergärtnerin liess sich zur diplomierten Erwachsenenbildnerin ausbilden. Danach folgten verschiedene Tätigkeiten in der Ausbildung von jungen Erwachsenen, als Kursleiterin und der Leitung der ABB-Kinderkrippe.

Widmer nahm im Anschluss einen Branchenwechsel vor: Zunächst leitete sie den Aargauischen Tierschutzverein ATs in Untersiggenthal, war danach in der Eventbranche tätig und zuletzt Job-Coach und Community-Manager.

Es ziehe sie nun zurück zu ihren Wurzeln, lässt sich Marlis Widmer zitieren. «Daher ist diese neue Aufgabe ideal für mich.» Sie könne in den Tagesstrukturen all ihre Erfahrungen einfliessen lassen. (az)