Ukraine-Krise «Wir unternehmen alles, damit die Ware bei den Menschen ankommt»: Zurzibieter Hilfsaktion wird überrannt mit Spenden – und muss nun Probleme mit dem Zoll lösen Die Solidarität für Flüchtende der Ukraine-Krise ist riesig – auch in Bad Zurzach. Die Aktion «Zurzach hilft» hat mehrere Tonnen Hilfsgüter erhalten. Diese zu den notleidenden Menschen zu bringen, ist aber nicht ganz einfach.

Tonnen von Material: Karin Fischer und Josef Haus (vorne), die zusammen mit Heiko Weirich (nicht im Bild) die Hilfsaktion «Zurzach hilft» ins Leben gerufen haben, wären bereit für den Transport. Noch müssen aber die Formalitäten mit dem Zoll gelöst werden. Daniel Weissenbrunner

Das Telefon klingelt fast unaufhörlich. «Sie können die Säcke bei uns an der Hauptstrasse 29 abgeben. Oder Sie stellen sie einfach vor die Tür, falls wir nicht da sind», erklärt Josef Haus geduldig. Wohl bereits zum 300. Mal diese Woche.

Zusammen mit vielen freiwilligen Helfern und der früheren Gemeinderätin Karin Fischer sammelt der Versicherungsberater Josef Haus in Bad Zurzach Kleider, Schuhe, Windeln, Decken und Schlafsäcke für die Flüchtenden der Ukraine-Krise. «Aus dem ganzen Aargau bringen die Menschen Material.» Das sei unglaublich – bringe aber auch Herausforderungen mit sich.

Die vielen hundert tausend Menschen, die derzeit das Land verlassen, würden auch bei ihm eine grosse Anteilnahme auslösen, sagt Josef Haus. «Es ist tragisch, was gerade in der Ukraine passiert.» Deshalb zögert er nicht lange, als Heiko Weirich am Montag anruft und fragt, ob sie zusammen mit Karin Fischer eine Hilfsaktion auf die Beine stellen wollen.

Innert kürzester Zeit steht die Hilfsaktion

Am Abend, nur wenige Stunden später, treffen sich die drei. Am nächsten Tag erscheint bereits ein Artikel in der Aargauer Zeitung. «Deshalb ist es am Dienstag gleich richtig losgegangen, sagt Haus. Bis am Mittwochmorgen ist das Büro bereits dermassen mit Taschen voller Hilfsgüter gefüllt, dass er die Vordertür nicht mehr aufkriegt und den Hintereingang benützen muss.

Also suchen die drei eine grössere Lagerhalle. Im früheren Verkaufslokal von Vögele Shoes an der Baslertrasse, das die Besitzer für zwei Wochen zur Verfügung stellen, werden sie fündig. Das Bauamt liefert Tische, Karin Fischer organisiert ein Dutzend Helferinnen und Helfer, um das gespendete Material darauf zu sortieren, und der Bruder von Josef Haus transportiert nun ab Mittwoch regelmässig mit einem kleinen Lieferungswagen die Säcke von Josef Haus’ Büro ins 450 Meter entfernte Lager.

Josef Haus hat mehrere hundert Anrufe erhalten

Das Telefon klingelt. Josef Haus nimmt ab und hört aufmerksam zu. «Natürlich, er kann bei uns gerne eine Ladung an Material abholen», antwortet er. «Das war ein Bekannter aus Gippingen», erklärt er. «Er kennt jemanden, der zu seiner Familie in die Ukraine fährt und Hilfsgüter mitnimmt», ergänzt er, während sich die Türe erneut öffnet und seine Partnerin Daniela Graf die nächsten Taschen entgegennimmt.

Josef Haus und seine Partnerin Daniela Graf im Büro an der Hauptstrasse 29, wo die Spenden noch bis Mittwoch entgegengenommen werden. Stefanie Garcia Lainez

«Ohne sie würde ich das gar nicht schaffen», sagt Haus. Allein am Dienstag hat er über 130 Anrufe entgegengenommen. «Danach habe ich aufgehört zu zählen.» Auch am Donnerstag und Freitag klingelt sein Telefon im Minutentakt. Die Combox ist mittlerweile voll, und auch die Lagerhalle füllt sich stetig mit Taschen und Säcken voller Kleider:

Bürgermeister aus Łódź in Polen hat um Hilfe gebeten

«Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist unglaublich. Mit so grosser Unterstützung haben wir nicht gerechnet», sagt Karin Fischer. Die Unmengen an Hilfsgüter erschwert aber die Logistik. Denn nebst dem unterdessen gelösten Platzproblem muss nun der Transport komplett neu organisiert werden.

«Wir wollten ursprünglich das Material mit einem Lastwagen von Mauchle Getränke transportieren, dem Arbeitgeber von Heiko Weirich», sagt Josef Haus. Doch spätestens am Mittwochmorgen wird klar: Für die 40 Tonnen Material reicht der Platz im Kleintransporter nicht. «Wir brauchen nun mindestens einen Sattelschlepper.»

Mit der Firma LOG Logistik ohne Grenzen findet er schliesslich ein internationales Transportunternehmen, das die Hilfsgüter in die über 1000 Kilometer entfernte polnische Stadt Łódź an der Grenze zur Ukraine fährt. Inhaber Rolf Sperisen steht in Kontakt mit dem Bürgermeister, der um Hilfe gebeten hat. Der Transport kostet mehrere tausend Franken. Das Geld ist dank Spenden bereits zusammengekommen.

Das Telefon klingelt. «Nein, Nahrungsmittel können wir leider keine entgegennehmen», antwortet Josef Haus der Anruferin. «Das müssten wir verzollen», erklärt er danach. Vom gespendeten Geld wollen sie auf dem Weg ennet der Grenze noch Esswaren kaufen. Er sagt:

«So können wir doch noch Nahrungsmittel mitgeben. Deshalb bleibt das Spendenkonto geöffnet und somit sind Geldspenden herzlich willkommen.»

Der Transport mit dem Lastwagen bringt aber die nächste Herausforderung mit sich: Am Donnerstagmorgen teilt das Transportunternehmen mit, dass sämtliche Hilfsgüter in Kartonschachteln gepackt werden müssen, damit diese im Lastwagen und in den Verteilzentren in Polen gestapelt werden können. Dies, nachdem die Helferinnen und Helfer zwei Tage lang alles in Plastiksäcke abgefüllt haben, mit dem Gedanken, das Material vor Nässe zu schützen.

Also stoppt Josef Haus kurzerhand die Arbeit im Lager, organisiert bis zum Mittag rund 500 Schachteln. «Wir haben die umliegenden Landis leergekauft», sagt Josef Haus. Am Nachmittag startet das Umpacken von neuem:

Probleme, weil die Schweiz nicht zur EU gehört

Am Freitag wären die Initianten bereit, die ersten Transporter in Richtung Stühlingen loszuschicken. Doch mittlerweile stellt sich ein ganz anderes Problem: Als Nicht-EU-Land müssen auch Hilfsgüter aus der Schweiz nach Deutschland verzollt werden, sofern man nicht mit einer anerkannten Organisation wie dem Roten Kreuz zusammenarbeitet, was den Initianten zuvor nicht bekannt gewesen ist.

Auf den Warenwert kämen 19 Prozent Mehrwertsteuer. «Das wird schwierig, weil wir den Wert nicht beziffern können», sagt Josef Haus. «Zudem sind es ja Hilfsgüter und grösstenteils gebrauchte Sachen.»

Er sucht nun fieberhaft nach einer Lösung. Er steht mit dem Zoll in Waldshut in Kontakt und der Firma Wolfgramm in Koblenz, die auf Verzollungen spezialisiert ist. Es seien Hürden, mit denen sie nicht gerechnet hätten, sagt Josef Haus. «Wir werden aber alles unternehmen, damit die Ware raschmöglichst bei den Menschen ankommt.»