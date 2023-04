Tegerfelden «Wir sehen keinen einzigen Vorteil in einer Fusion»: SVP lanciert Abstimmungskampf – im Sommer fällt die erste Entscheidung Vier Dörfer wollen eine Fusion prüfen. Der Projektierungskredit dazu wird an den Sommergmeinden vorgelegt. Mit einem Plakat entlang der Hauptstrasse in Tegerfelden macht die SVP nun Stimmung dagegen. Die SVP in Lengnau hingegen vertritt eine andere Position.

Die Tegerfelder SVP will gar nicht erste eine Fusion prüfen. Bild: Stefanie Garcia Lainez

Die Dörfer Schneisingen, Lengnau, Endingen und Tegerfelden stellen im Sommer die Weichen für die Zukunft: Die jeweiligen Sommergmeinden stimmen über den Projektierungskredit «Kompass Surbtal» zur Fusionsprüfung ab. Das vor etwas mehr als einem Jahr lancierte Projekt steht somit vor einer entscheidenden Hürde – und erhält Gegenwind: Die SVP Tegerfelden stellt sich gegen einen Zusammenschluss und wirbt mit einem Plakat für ein Nein.

«Aktuell herrscht die Meinung, dass es keine Alternativen gebe zur Prüfung der Fusion», sagt Präsident Fabian Zöbel. «Dem wollen wir widersprechen und den Gegenstimmen eine Plattform bieten.» Dass die Partei schon vor der ersten Abstimmung derart klar Stellung bezieht, sei aus der Überzeugung heraus, dass ein Zusammenschluss nicht nötig sei. «Wir sehen keinen einzigen Vorteil in einer Fusion. Deshalb sind wir konsequent und wollen auch gar keine Prüfung.»

Fabian Zöbel, Präsident SVP Tegerfelden. Bild: zvg

Fabian Zöbel ist zudem überzeugt, dass ein Exekutivamt in einer Grossgemeinde wegen des höheren Zeitaufwandes, der Komplexität und allenfalls fehlender Identität mit der neuen Gemeinde schwieriger zu besetzen sei. «Tegerfelden kann selbstständig in die Zukunft gehen.» Denn finanziell, personell und strukturell sei das Dorf mit seinen knapp 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern gut aufgestellt. «Wir sind überzeugt, dass auch viele andere so denken.»

Seit mehreren Jahren besteht zwischen Lengnau, Endingen und Tegerfelden eine vertiefte Zusammenarbeit, etwa durch die regionalen Finanz-, Bau- und Steuerverwaltungen. Schneisingen beteiligt sich jeweils punktuell. Daran solle sich auch in Zukunft nichts ändern, findet Zöbel. Aber: «Politisch wollen wir unabhängig sein – die Entscheidungsträger sollen im Dorf bleiben.»

Prüfung der Fusion als Auftrag des Volkes

Die SVP Lengnau hingegen befürwortet die Prüfung einer Fusion. Dass sich bei einer Umfrage 69 Prozent der Befragten dafür aussprachen, sei ein klarer Auftrag des Volkes, sagt Präsident Hanspeter Suter. «Der ganze Prozess muss aber kritisch betrachtet werden», fügt er an. «Die Vor- und Nachteile müssen gewissenhaft gegeneinander abgewogen und der Bevölkerung verständlich aufgezeigt werden.»

Dabei müssten auch die kritischen Stimmen berücksichtigt werden. «Am Schluss müssen nachvollziehbare und plausible Gründe vorliegen, weshalb eine Fusion besser ist als vier eigenständige und intakte Gemeinden.» Erste Antworten auf offene Fragen erwartet er vom Grundlagenbericht, der als Basis zum Traktandenbericht für die Gemeindeversammlungen dient.

Dieser solle bis zur Aktenauflage der Gemeinde Schneisingen vorliegen, sagt Ralf Werder, Endinger Gemeindeammann und Präsident des Leitungsausschusses. «Damit wollen wir möglichst hohe Transparenz schaffen.» So enthält der Bericht unter anderem detaillierte Informationen zu den vier Dörfern, alle rund 130 Verträge mit Verbänden, Gemeinden sowie Unternehmungen und die Finanzpläne. Die wichtigsten Angaben sollen zusammengefasst werden.

Ralf Werder, Gemeindeammann Endingen. Bild: zvg

Die Bevölkerung in den vier Gemeinden entscheidet im Sommer aber nicht nur über eine mögliche Prüfung der Fusion, sondern auch über die Analyse der Alternative. Denn die verschiedenen Arbeitsgruppen werden sich, sofern das Volk Ja sagt, auch mit der Frage beschäftigen, wo die Zusammenarbeit allenfalls noch vertieft werden könnte, falls ein Zusammenschluss mehr Nachteile mit sich bringen würde.

Liegen die Resultate der Sommergmeinden vor, werde der Prozess in Abhängigkeit der Konstellation weitergeführt, sagt Ralf Werder. Will heissen: Sagt ein Dorf Nein zum Kredit, muss aufgrund der neuen Situation analysiert werden, in welcher Form der Fusionsprüfungsprozess fortgesetzt wird.