Tegerfelden Trotz Wetterpech: Der Wysonntig war ein Volksfest ‒ mit einem Ständerat als Freund und Helfer Die vielen Besucherinnen und Besucher des Wysonntigs in Tegerfelden liessen sich die Laune vom Regen nicht verderben. Während Regierungsrat Jean-Pierre Gallati sein Wissen über den Rebbau demonstrierte, bewies Ständerat Thierry Burkart andere Qualitäten.

In Festlaune: Wysonntig-OK-Präsident Erwin Baumgartner, Ständerat Thierry Burkart, Weinkönigin Noemi Jeggli und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (v. l.). Alexander Wagner

Glücklicherweise ist das Dach über der Küferei Anner so weit überhängig, dass die Ehrengäste am 16. Tegerfelder Wysonntig nicht mit einem gespritzten Weissen anstossen mussten – obwohl es in Strömen regnete, als für den offiziellen Empfang Riesling-Sylvaner eingeschenkt wurde.

Es regnete den ganzen Samstagnachmittag über regelmässig im Wechsel mit Aufhellungen: Petrus und Dionysos schienen uneins darüber, was dem Menschen mehr dient: Ordinäres Wasser, das auf Schirme, Kapuzen und bare Häupter tropft oder edle Tropfen, die Kehlen hinunterrinnen?

Jean-Pierre Gallati gab seine Kenntnisse über den Rebbau zum Besten

«Bereits im 13. und 14. Jahrhundert wurde festgehalten, dass Wein gesünder ist als Wasser», hielt beim Empfang SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati fest. Als Vorsteher der Gesundheitsdepartements muss er so etwas natürlich wissen. Doch der Landstatthalter wusste überdies ebenso viel Interessantes über die Geschichte des Weins, wie über den Rebbau im Aargau als viertgrösster Weinkanton der Schweiz zu berichten.

Als weiterer prominenter Ehrengast war FDP-Ständerat Thierry Burkart von seinem Wohnort Lengnau ein paar Kilometer das Surbtal abwärts disloziert.

Er wurde vom Wysonntig-OK-Präsidenten Erwin Baumgartner interviewt. Die Gunst der Stunde nutzend stellte der ehemalige FDP-Grossrat auch Fragen zur Regionalpolitik, die Burkart in gewohnt formgewandter Weise beantwortete. Zugeben musste der Lengnauer allerdings, dass er noch nie auf dem Weinwanderweg unterwegs gewesen ist.

Inzwischen hatte Petrus sich auf einer dunklen Wolke davongemacht und Dionysos das Zepter übernommen. In den acht Beizen stand das Service- und Küchenpersonal bereit. Gar so mancher Wysonntig-Habitué machte allerdings ein langes Gesicht, weil die stets mit ihrem reichbestückten Kuchen – und Tortenbuffet – im «Milchhüsli» ansässigen Landfrauen das «Wysonntig»-Handtuch geworfen haben.

Auf der Dorfstrasse gab es kaum mehr ein Durchkommen

Erfreulicherweise ist die Spielgruppe Räblüüs – mit ebenfalls talentierten Konditorinnen – in die Bresche gesprungen. Nach 16 Uhr standen vor der grossen Bühne ganze Orgelpfeifen von Buben und Mädchen und staunten mit den Erwachsenen um die Wette über die einfachen, aber faszinierenden wissenschaftlichen Experimente, die Professor Bummbastic demonstrierte.

Auf der Dorfstrasse war derweil streckenweise kaum noch ein Durchkommen. Vor den Ständen der Weinproduzenten hatten sich Trauben von Männern und Frauen gebildet: Ob Jung oder Alt, gross, klein, dick, dünn, einheimisch oder zugereist – eines war ihnen gemein – alle hatten sie ein Glas in der Hand.

Einige hatten gerade die Nase in einem solchen, andere schienen hoch konzentriert mit dem Inhalt den Mund zu spülen. Fragen und Kommentare flogen hin und her: Schmecken, probieren, diskutieren – degustieren ist doch einfach wunderbar.

Wein macht den Menschen wasserfest

Manches Hoch auf Dionysos war zu hören – obwohl Petrus inzwischen mit Wasser von oben wieder Oberwasser gewonnen hatte. Doch Wein macht den Menschen wasserfest. Und damit die Nässe nicht von knurrenden Mägen Besitz ergreifen konnte, sorgte ein vielseitiges Speiseangebot, das von Eglifilets über Steaks, Burger, Pouletflügeli, Flammkuchen bis Risotto reichte. Besonders ins Auge stach der grosse Smoker vom Männer-Kochclub Rebberg-Chuchi.

In Reih und Glied wurden darin Spareribs gebräunt. Was es mit den Tornado Potatos auf sich hat, führte Hobbykoch Robert Keller aus Full anschaulich vor: Ganze Härdöpfel werden roh und mit Schale mittels eines handbetriebenen Geräts spiralförmig zugeschnitten, sodann aufgespiesst und frittiert.

Catwalk alter Landmaschinen

Bei den Freunden alter Landmaschinen gelandet, konnte man die schönen, teils trotz ihres Alters geradezu futuristisch anmutenden Traktoren trockenen Hauptes bewundern – vom ältesten, einem Bührer mit Jahrgang 1937, über einen charmanten weissen 1973-er David Brown bis zum schönsten, einem Porsche 1962 in hochglänzendem Ferrari-Rot.

Die als Ad-hoc-Parkplatz dienende Wiese war mittlerweile in einem Zustand, den die Reifen der Alfa-roten Giulietta der Autorin für Glatteis hielten, was das erforderliche Wegfahren verunmöglichte. Schiere Verzweiflung macht sich breit, als Thierry Burkart nahte und kurzerhand das Steuer übernommen hat.