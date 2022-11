Tegerfelden Surbtaler Dorf baut eine eigene Tagesstruktur auf – auch segnet die Wintergmeind das Budget 2023 ab Seit diesem Schuljahr können die Tegerfelder Kinder die Tagesstrukturen in Döttingen ändern. Auf das kommende Jahr soll sich das aber ändern. Das hat die Wintergmeind beschlossen.

Das Weinbau Tegerfelden erhält bald eine eigene Tagesstruktur. Bild: Valentin Hehli

Auf das Pilotprojekt mit Döttingen folgt nun die Zusammenarbeit mit dem Tagesstern Zurzach: Die Wintergmeind in Tegerfelden hat einem Kostendach in Höhe von 50’000 Franken für das Jahr 2023 für den Aufbau und Betrieb der Tagesstrukturen in Tegerfelden entsprechend zugestimmt. Auch hat das Stimmvolk die Leistungsvereinbarung mit der Tagesstern Zurzach GmbH abgesegnet. Für das aktuelle Schuljahr besuchen die Tegerfelder Kinder die Tagesstrukturen in Döttingen.

Die Betreuung der Kindergärtler und Primarschülerinnen erfolgt am Montag, Dienstag und Donnerstag. Mittelfristig steht die Dorfstrasse 50 als Räumlichkeit zur Verfügung. Langfristig wird eine Lösung auf dem Schulareal angestrebt. Das Angebot wird durch Eltern- und Gemeindebeträge finanziert.

Der auf die Gemeinde entfallende Kostenanteil wird durch die Auslastung des Angebotes und Steuerkraft der Nutzenden bestimmt. «Es wird davon ausgegangen, dass es im ersten Jahr zu einer Unterbelegung kommt, sodass die Gemeinde einen höheren Defizitbeitrag leisten muss», heisst es in den Unterlagen zum Geschäft. Da die Kosten mit sechs Kindern gedeckt sein sollten, sei bereits im zweiten Jahr mit einem kleinen oder keinem Defizit zu rechnen.

Des Weiteren genehmigte die Gemeindeversammlung das Budget 2023 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 107 Prozent. Ausserdem segnete das Stimmvolk einen Kredit über 85’000 Franken für die Umrüstung und Modernisierung der Strassenbeleuchtung auf LED sowie einen Kredit für die erste und zweite Etappe der Sanierung Waldstrasse Schachenstrasse über 110’000 Franken ab. Es waren 134 Stimmberechtigte von 850 Stimmberechtigten in der Turnhalle anwesend.

Die Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigte das Budget 2023. Da das Beschlussquorum von einem Fünftel erreicht wurde, unterstehen die Beschlüsse der Ortsbürgergemeindeversammlung nicht dem fakultativen Referendum.