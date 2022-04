Tegerfelden Selbstunfall: Auto gerät ins Schleudern und überschlägt sich – verletzt wurde niemand Am Sonntag kam es in Tegerfelden zu einem Selbstunfall. Ein Automobilist kam ins Schleudern, worauf dieser die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und einen Selbstunfall verursachte. Der Autolenker dürfte alkoholisiert unterwegs gewesen sein.

Kantonspolizei Aargau

Wie die Aargauer Kantonspolizei am Montagmorgen mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntag, kurz nach 19 Uhr. Ein 20-jähriger Automobilist fuhr im Ausserortsbereich von Würenlingen in Richtung Tegerfelden. Dabei kam er aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern, worauf sich sein Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.

Am Fahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein. Wie sich, anlässlich der Tatbestandsaufnahme, herausstellte, dürfte der Lenker alkoholisiert unterwegs gewesen sein. So ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille. Der Lenker musste seinen Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde, dem Strassenverkehrsamt, abgeben. (nic)

