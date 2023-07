Tegerfelden Polizei stoppt mehrere Schnellfahrer – Autolenker mit 136 km/h erfasst Die Kantonspolizei führte in Tegerfelden am Samstagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle an der Zurzibergstrasse im Ausserortsbereich durch. Fünf Schnellfahrer wurden aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, erwischte sie am Samstagnachmittag mehrere Schnellfahrer in Tegerfelden. Die Kantonspolizei setzte ihr Lasermessgerät an der Zurzibergstrasse ein. Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhren zwei Autofahrer und ein Motorradfahrer zwischen 117 km/h und 118 km/h. Diese wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt, durften vorerst jedoch weiterfahren.

Das Lasermessgerät der Kantonspolizei Aargau im Einsatz. Bild: zvg

Ein weiterer Autofahrer war wesentlich rassiger unterwegs. Das Messgerät erfasste 136 km/h. Sein ausländischer Führerausweis wurde ihm auf der Stelle entzogen. Auch ein weiterer Autofahrer wurde sein Billett los. Bei ihm wurden 121 km/h gemessen. Beide Autofahrer wurden an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.

Die Kantonspolizei Aargau hielt bereits am Freitagmorgen in Wettingen an der Landstrasse insgesamt sieben Verkehrsteilnehmende mit Geschwindigkeiten zwischen 114 km/h und 121 km/h an. Die ernüchternde Bilanz der letzten zwei Tage zeige auf, dass solche Kontrollen weiterhin notwendig seien, schreibt die Kapo Aargau weiter. (cam)